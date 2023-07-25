GDP數據優於預期 南韓增長前景仍烏雲密布

南韓第二季經濟增長增速略高於預期，其中大部分增長來自淨出口的影響，因為出口降幅小於進口降幅。分析師認為，南韓下半年經濟復甦可能弱於預期。

南韓央行公布，第二季 GDP 季增 0.6%，優於市場預期，連兩季 GDP 成長。儘管如此，對經濟增長動能的擔憂依然存在。早期貿易數據顯示，7 月出口創 3 月以來最大降幅，關鍵晶片行業潛在反彈以及最大貿易夥伴中國需求回暖的時間仍然存在不確定性。

細分數據顯示，南韓第二季整體出口下降 1.8%，進口下降了 4.2%，導致淨出口貢獻更為有利。

新韓銀行 (Shinhan Bank) 經濟學家 So Jaeyong 表示，進口減少有助於 GDP 增長，但這樣的數字很難給予高評價。

以 Min Joo Kang 為首的 ING 經濟學家表示，這些數據可能促使南韓央行將重點從通膨轉向增長。 他們表示：「我們認為，由於出口仍然疲軟，今天的數據應該引起南韓央行的擔憂。」

ING 指出，從主要產品來看，由於全球供應狀況改善且全球需求保持強勁，汽車和半導體出口有所增長。 但石油 / 化學品和航運服務的出口進一步下降，價格不利的影響加劇。

今年大部分時間，南韓央行一直保持其關鍵利率穩定，並帶有鷹派傾向，試圖在通膨鬥爭與保障經濟活動之間取得平衡。

ING 表示，「考慮到稅收赤字和新冠相關財政支出的正常化」，全年財政支持可能會保持疲軟。

南韓央行本月連續第四次在會議上維持關鍵利率不變，同時指出其通膨鬥爭尚未結束。央行設定的通膨目標為 2%。央行和政府最近均將今年的增長預測下調至 1.4%。