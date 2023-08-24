與美中抗衡 德國計劃將AI研究資金翻倍

德國政府週三 (23 日) 宣布，德國在未來兩年內提高人工智慧 (AI) 研究資金近一倍至約 10 億歐元 (約 10.86 億美元)，試圖消弭和美中兩大國之間的技術差距。

德國教育和研究部長斯塔克 - 瓦青格 (Bettina Stark-Watzinger) 週三宣布將提撥約 10 億歐元的資金補助用於 AI 研究，不過這與美國史丹佛大學的一份報告顯示，美國政府在 2022 年用於 AI 研究的 33 億美元相比，資金規模相差懸殊。

AI 熱潮席捲全球之際，德國正試圖扭轉經濟衰退的局面，而該國主要的汽車

商和高能源成本的激烈競爭。德國計劃為 AI 研究創建 150 個新的大學實驗室、擴建資料中心，並提供 AI 技術所需的海量公用數據庫。

美國史丹佛大學報告顯示，美國的私人 AI 支出在 2022 年達到 474 億美元，幾乎是歐洲總支出的 2 倍，遠遠超過中國的 134 億美元。

與美中抗衡 德國計劃將 AI 研究資金翻倍 (圖片：shutterstock)

然而，瓦青格稱，歐洲新興的監管框架比其他國家 / 地區更重視隱私權和人身安全，這可能會吸引 AI 相關機構或業者來到德國。

瓦青格指出，德國擁有可解釋、可信賴和透明的 AI。這是一種競爭優勢。更簡單的監管將促進 AI 私人研究支出。

瓦青格承認，儘管德國的 AI 新創企業數量在 2023 年翻倍，但這僅使德國在全球排名第九。

德國漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 週三說：「不幸的是，歐元區的服務業正顯示出與製造業表現不佳相匹配的下滑跡象。考慮到我們國生產毛額 (GDP) 預測中的採購經理人指數 (PMI) 數據，結論是，歐元區第三季將萎縮 0.2%。」