美股重點新聞摘要2023年08月24日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/23 盤後)：輝達 (NVDA)、Snowflake(SNOW)

南韓央行公布利率決議

台灣 7 月 M2 貨幣供給

美國 7 月耐用品訂單、上周初領失業金人數

美股財報 (8/24 盤前)：微博 (WB)、網易 (NTES)

輝達上季營收創新高、獲利暴增 本季財測樂觀 盤後勁揚 8%

受人工智慧 (AI) 晶片需求驅動，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (23 日) 盤後公布上季營收較去年同期翻倍，並創下紀錄新高，獲利方面也取得亮眼表現，且本季財測樂觀，激勵盤後股價勁揚 8%。閱讀全文...

輝達財報凸顯 AI 狂熱持續 人工智慧晶片遠供不應求

人工智慧 (AI) 造王者輝達週三 (23 日) 發布最新財報凸顯，生成式 AI 科技市況欣欣向榮，沒有任何鬆動的跡象，輝達專為加速運算和生成式 AI 時代而打造的 AI 晶片幾乎制霸全球市場，有望牽動科技股新一輪漲勢。閱讀全文...

鮑爾將在央行年會發表談話 市場聚焦 Fed 抗通膨最後階段政策線索

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將於周五 (25 日) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會上發表談話，預料鮑爾會上將詳細闡述 Fed 對抗通膨行動的最後步驟並重申 Fed 完成這項任務的承諾。閱讀全文...

美勞工部可能下修 30.6 萬新增就業人數 幅度小於經濟學家預期

美國勞工部周三 (23 日) 公布數據顯示，截至今年 3 月過去一年的就業人數可能向下修正 30.6 萬人，幅度略低一些經濟學家預期，也反映出就業市場不如先前數據顯示那樣強勁。閱讀全文...

消費者需求低迷 美國 8 月 PMI 初值全面遜於預期

標普全球（S&P Global）機構周三 (23 日) 公布最新數據顯示，美國 8 月 Markit 製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 雙雙遜於經濟學家預期。數據顯示，美國 8 月企業活動接近停滯，擴張速度為今年 2 月以來最弱，原因是服務業對新業務需求萎縮。閱讀全文...