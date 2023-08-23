鉅亨美股雷達：輝達盤後將公布財報 傳特斯拉德國廠減少產能目標

美股重要看點：

投資人關注輝達財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.261%。美股期貨週三 (23 日) 上升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.07%。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週二 (22 日) 撰文指出，聯準會 (Fed) 正走向對抗通膨的最後一哩路，未來利率政策可能有三個走向，但這就像通膨數據一樣，依舊充滿著變數。

全球央行年會將於 24 日起登場，外界聚焦在美國聯準會主席鮑爾週五發表的演說，各國央行總裁們可能會討論重點是如何完成對抗通膨的任務。聯準會主席鮑爾將於週五發表演說。

Timiraos 指出，聯準會自去年 3 月以來啟動四十年來最激進的升息循環，已將美國通膨率已從 9.1% 降至 3.2%，但這個好消息給聯準會提出了一個新的棘手問題，即聯準會的緊縮政策應有多大的力道才能達到 2% 的通膨率，而這可能對消費者、市場和經濟具有巨大且潛在的痛苦影響。

隨著 2023 年經濟表現出相對強勁，許多先前看空的經濟學家和華爾街人士紛紛改變了對美國經濟衰退的預測。但是，經濟諮詢機構牛津經濟研究院 (Oxford economics) 的美國首席經濟學家 Oren Klachkin 並不認同這種新的樂觀前景。

Klachkin 週二在報告中表示，部分預測者正在將美國經濟衰退從他們的預測情景中剔除。但他仍然認為，利率上升、Fed 的限制性政策和嚴格的貸款標準，將導致 2023 年底出現溫和衰退。

部分華爾街人士仍維持對標準普爾 500 指數看漲的年底價格目標，但隨著美國公債殖利率上升繼續給風險資產帶來壓力，有策略師下調了標普 500 指數年底目標價至 4200 點。

Seaport Research Partners 總經策略師 Victor Cossel 將標普 500 指數年底目標價從 4,650 點下調至 4,500 點，理由是金融市場波動性加劇表明流動性擔憂正日益加劇。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月營建許可修正後總數 (萬件)，預估 144.2，前值 144.1

美國 7 月營建許可修正後月增率 (%)，預估 0.1，前值 - 3.7

美國 7 月新屋銷售總數 (萬件)，預估 70.1，前值 69.7

美國 7 月新屋銷售月增率 (%)，前值 2.5

重要個股動態：

輝達 (NVDA-US) 將在美股周三 (23 日) 盤後公布財報，但巴隆周刊 (Barron’s) 指出，輝達上季財報本身並非重點，更重要的是輝達能否緩解人工智慧 (AI) 長期供應瓶頸的擔憂。

許多分析師表示，目前輝達營收受限於半導體代工廠的先進晶片封裝能力，而不是需求。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 上周重申輝達股票「加碼」評級，其研究報告補充，目前輝達 AI 產品供應量還不及市場需求的一半。他也重申該股目標價 500 美元，以周二收盤價 456.68 美元計算，隱含漲幅約 10%。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據《Business Insider》引用內部文件和匿名消息人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 德國廠在 3 月達到每周 5000 輛的產量目標後，將生產目標在 7 月和 8 月下修至每周​​ 4350 輛，並計畫進一步減少。

這家美國汽車製造商 3 月底在社交媒體平台 X 上發布消息指出，位於柏林附近的工廠每周產量達到 5000 輛，但不願透露姓名的工人指出，這只是瞬最高產量，從那時之後，平均產量就低得多。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾 (INTC-US) 設下目標，2025 年以前將把先進晶片封裝服務的產能提高為目前的四倍，為此將在馬來西亞設廠。由於台積電 (2330-TW) 近期也宣布在台灣苗栗設廠提高先進晶片封裝產能，英特爾此舉頗有較勁的意味。

英特爾新廠將設在大馬檳城，是該公司在第一座位於海外的先進 3D Foveros 封裝技術工廠。英特爾還將在大馬的居林 (Kulim) 增設一處晶片組裝和測試工廠，作為該公司在大馬 70 億美元擴張計畫的一環。