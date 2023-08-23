高盛：AI股大贏家 除輝達外這些個股也值得關注

AI 熱潮似乎在 2023 年主導了美股的走向，三大指數從去年的熊市陰影走出，並促使輝達 (NVDA-US) 是值飆升超過 1 兆美元。除了輝達外，高盛策略師也整理了其他有望從 AI 中受益的個股。

高盛策略師 Ryan Hammond 和 David Kostin 領導的團隊在報告中指出，輝達是 AI 的推動者，而除了輝達外，有望從 AI 中迅速獲益的明星股，也包含微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等超大規模科技企業，以及 Meta(META-US)、Salesforce(CRM-US)、Adobe(ADBE-US) 等授權用戶。

推動者、超大規模企業和授權用戶他們代表了早期的 AI 參與者，但第二批的長期的 AI 受益者有望為投資人帶來更大的獲利機會。高盛因此整理了「後 AI 時代」受惠股票，認為這些個股有望因採用 AI 技術而提升勞動生產率，進而實現企業獲利飆升。

其中包含，美國軟體公司 Guidewire Software(GWRE-US)、Clarivate(CLVT-US)、Alteryx(AYX-US)、文檔數據庫管理系統公司 MongoDB(MDB-US)、雲端平台公司 Nutanix(NTNX-US)、軟體即服務開發和銷售公司 Smartsheet(SMAR-US)、社交網站 Pinterest(PINS-US)、雲端運算數據公司 Snowflake(SNOW-US)、招聘服務 Robert Half(RHI-US)、特尼特醫療保健公司 Tenet Healthcare(THC-US)。

高盛預計，AI 驅動的獲利增長可能會在未來幾年內出現，但應該會更快地反映在股票估值中。然而，最終對股價的影響將取決於公司利用 AI 高盈利的能力。

高盛預期在 2025 年至 2030 年間 AI 技術的採用將會在將企業中廣泛應用，並開始對整體經濟產生顯著影響，不過，監管限制和數據隱私問題也可能會減緩廣泛採用。近 75% 的企業執行長認為，AI 的採用將在未來 5 年內影響公司或削減勞動力需求。