鉅亨美股雷達：Zoom上調全年財測 英國核准博通收購VMware

美股重要看點：

投資人持續評估經濟前景。美國 10 年期公債殖利率來到 4.316%。美股期貨週二 (22 日) 上升，道瓊期貨漲 0.25%，標普 500 期貨漲 0.49%，那斯達克 100 期貨漲 0.68%。

舊金山聯準銀行周一 (21 日) 發布經濟評論指出，聯準會 (Fed) 官員們對於利率走向的看法，已經不如過去那般一致。

根據經濟評論，對每季利率點陣圖的分析顯示，Fed 官員對利率走向的歧見在 2010 年代有所下滑，且到了疫情爆發初期，幾乎不存在看法分歧的情況。

然而，研究員 Andrew Foerster 和 Zinnia Martinez 表示，在那之後，官員們的分歧一直在擴大，今年前兩季甚至高於平均水平。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中的鷹派成員希望透過繼續升息來抑制通膨，鴿派官員則傾向盡快結束升息，以保護就業市場。

投資人本週將密切關注 8 月 24 日至 26 日間於美國懷俄明州 (Wyoming) 傑克森霍爾 (JacksonHole) 舉行的全球央行年會，分析師預測聯準會主席鮑爾演說將維持鷹派基調，同時試圖安撫債市。

市場預測鮑爾可能闡述聯準會在通膨異常強勁的情況下是否需要進一步升息以將通膨率降至 2% 目標。

過去，鮑爾在傑克森霍爾的演說引發在金融市場劇烈震盪，就在去年，鮑爾聲稱聯準會可能需要製造「痛苦」來平息通膨，即便要犧牲就業和經濟增長作為代價。 鮑爾當時演說後不久，標準普爾 500 指數和道瓊指數便聞訊下跌。

另一方面，高盛經濟學分析師 Alec Phillips 週一發布報告表示，由於在支出問題上的政治分歧，美國政府今年晚些時候「很可能」陷入關門威脅，料將暫時影響美國經濟增長。

Alec Phillips 預測，若政府全面停擺持續一週，將直接使美國國內生產毛額 (GDP) 下降約 0.15 個百分點，對私人部門的連鎖反應計算在內，每週的 GDP 降幅可能為 0.2 個百分點。然而，在關閉結束後的一季，GDP 則將回升，抹平這些跌幅。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月成屋銷售總數 (萬戶)，預估 415，前值 416

美國 7 月成屋銷售月增率 (%)，前值 - 3.3%

重要個股動態：

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (21 日) 公布第二季績超出分析師預期，一度激勵盤後股價大漲 8%，爾後漲幅收斂至約莫 4%。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 表示，目前銷售周期仍較平時更長，上調全年財測是反映對企業的持續看法，然而今年剩餘時間的線上業務仍預料放緩。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

博通 (Broadcom) (AVGO-US) 收購 VMware (VMW-US) 的計畫已獲得英國監管機構的批准，使得中國當局決議成為該交易的最後主要障礙。該交易最初估值 610 億美元。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周一 (21 日) 表示，晶片廠博通收購雲端運算公司 VMware 的交易實質上不會降低伺服器硬體零件供應端的競爭力。此前歐盟也做出類似的決定。

AVGO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據 AMC 上周向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，本周四 (8 月 24 日) 將是 AMC 優先股單位「APE」 (APE-US) 交易的最後一天，8 月 25 日起將不再交易 APE，並將轉換為普通股，轉為單一類別的 AMC 普通股進行交易。

AMC 公司為增加股數以籌集資金償還債務，於 2022 年以優先股的形式向所有普通股股東派發股息，並以 APE 為代碼將約莫 5.17 億股的優先股上市。