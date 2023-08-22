〈房產〉TPASS大幅提升機捷旅運量 這站周邊房價漲幅最高

TPASS 行政院通勤月票 7 月上路以來，各大眾運輸系統的使用量大幅攀升，房仲業者觀察桃園機場捷運線，今年前 7 個月運量創下營運以來同期新高紀錄，今年前 7 月各站旅運量以台北車站約 727 萬人次最多，其次則為高鐵桃園站 335 萬人次, 進一步統計這 10 名站點，通車至今的房價漲幅，則以高鐵桃園站漲幅 45% 最高，從均價 24 萬元漲到今年的 34.8 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，暑假出國熱潮加上 TPASS 月票方案，讓桃園機場捷運使用量大增，今年的旅運量前 10 名，轉乘或轉運站點全部入榜，且房價漲幅也相對突出。漲幅最高的高鐵桃園站，位在青埔特區，該地 2017 年時發展尚未成熟，且當年房市供給量大又面臨盤整，不少新案價格下修到 2 字頭，較外圍的中古屋甚至可見 1 字頭，使房價基期處於低檔。

但近年青埔建設到位，不僅具備雙軌便利交通，民間投資也相當熱絡，包括華泰名品城、IKEA 等大型商場接連開幕，生活機能已臻健全，且青埔未來還有桃美館、站前廣場開發案等利多題材，房市前景亮麗，加上重劃區街廓規劃整齊，環境質感佳，因此房價也「先蹲後跳」一路上漲，如今新案價碼已站上 5 字頭，中古屋也有 4 字頭的價格表現，房價漲幅相較其他站更顯著。

而三重站與新北產業園區站，則分別以 27.1%、24.3% 的漲幅分居二、三名。第一建經研究中心副理張菱育指出，三重站離台北僅一站之隔，且與北捷橘線交會，加上區段坐擁二重疏洪道重劃區，有水岸與河濱綠地加持，生活環境在三重相對突出，對北市民眾也有吸引力，使漲幅位居亞軍；季軍的新北產業園區站，不僅是機捷直達站，2020 年環狀線開通，更晉升為雙捷轉乘站，且該站附近有新北產業園區、知識產業園區等產業聚落，就業買盤厚實，鄰近的副都心、頭前等重劃區，發展也十分成熟，現今新案價碼已來到 5、6 字頭，漲勢相當鮮明，不過三重、新莊因房價基期較高，所以漲幅與青埔相比相對和緩。

至於旅運量最高的台北車站，則是機場捷運沿線房價最高的站點，今年住宅均價為 73.9 萬元。張旭嵐指出，台北車站周邊的住宅供給不多，房市焦點以商辦、店面等商用不動產為主，而該站為西區門戶計畫的核心，且最具指標性的台北雙子星大樓已動工，未來將是台北西區新地標，商圈發展可望受重量級開發案帶動。

2023 年前 7 月旅運量的前 10 名站點中，環北站的房價最親民，今年住宅均價 25.8 萬元，台灣房屋環北捷運直營店店長李楷詳分析，環北站位於中壢市區外圍，自從機捷通車後，也帶動周邊房價，尤其近兩年以來漲幅更是明顯，平均每坪單價成長 5-7 萬元，目前當地 10-15 年的電梯大樓，成交價約落在 27-32 萬元，買方有 3 成是雙北客，以小家庭首購族居多，藉由通勤時間換取親民房價和居住空間，區段未來還有 A21 環北重劃區的遠景，且配合國道 1 號中豐交流道開通後，可望舒緩區域的交通狀況，更有助於中壢地區的整體發展。