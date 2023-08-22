〈房產〉低總價小宅吸引單身及小資族目光 雙北中山區、中和成交熱

全台家戶人口逐漸減少，使得低總價的小宅吸引不少單身、小資族目光。根據市調機構統計，2023 上半年七都小宅交易熱門行政區，過半數行政區位於雙北，包括台北市中山區、新北市中和區、三重區、板橋區、淡水區、新莊區，其中又以中和區上半年小宅交易 530 件拔得頭籌，成為全台小宅最熱門的行政區，北市中山區 529 件居次。

《591 實價登錄》統計指出，2023 年上半年小宅交易熱門行政區超過半數位於雙北，不過台北市僅中山區上榜，中山區位於台北市中心，交通便捷，吸引不少單身人口入住，又以林森北路周邊因租屋需求強勁，深受投資買盤青睞，不過即便是小宅，總價也要千萬元，促使不少購屋族轉往新北市買房。

新北市受惠發達的交通路網，房價普遍又較台北市親民，因此榜上有半數的行政區都位於新北，依序為中和區、三重區、板橋區、淡水區、新莊區，其中今年上半年全台小宅交易最熱門行政區為新北市中和區，小宅交易多集中在捷運南勢角與景平站周邊，又以新成屋「太陽帝國」交易最熱絡。

接著同為新北第一環的還有三重及板橋，上半年小宅交易量突破 400 件，三重區今年上半年小宅交易多為公寓物件，以捷運三重國小站周邊最密集，該區一站進北市，生活機能佳，房市交易熱絡。而板橋今年上半年小宅交易多集中新埔與府中捷運站周邊，其中「新巨蛋」、「巨蛋東京花園廣場」、「府中晶品」、「新板時尚」都是該區小宅交易熱門社區。

新北市上榜的還有淡水與新莊，兩區上半年成交件數皆逾 300 件，其中淡水小宅單價不到 3 字頭，總價也不到 500 萬元，可謂雙北最親民，交易量多集中在淡江大學周邊，該區小宅除了享有低總價好入手的優勢外，同時具有出租效益，而新莊上半年小宅每坪約 41 萬元，總價 800 萬元，又以新北大道七段上的中古社區「伊吉邦」交易頻繁。



再來還有桃園中壢區，上半年小宅成交量位居第四名，以中壢車站周邊最密集，區域擁有多所大專院校與工業區，吸引投資買盤。往南上榜的則有台中西屯與北區，西屯擁有市政府與大型百貨商圈、台中工業區、中科等，帶來大量就學及就業的居住人口，小宅交易主要集中在逢甲生活圈周邊，而北區小宅又以「美麗殿大廈」最熱門，上半年共 26 件交易，平均每周至少成交 1 戶，相當可觀。

小宅風也吹向南部，唯一上榜的行政區為高雄三民區，該區生活機能完整、交通網絡發達，加上鐵路地下化、捷運黃線、輕軌建設以及高雄車站新建工程等建設利多下，房價屬於高雄前段班，對於預算有限的小資族，只能把目光投向入手門檻較低的小坪數產品，造就小宅交易持續熱絡。