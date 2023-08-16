〈房產〉經濟前景不明+政策影響 台北豪宅市場交易量驟減7成

受到全球經濟景氣疲軟、再加上《平均地權條例》新法限制私法人購置住宅的影響，使得台北市豪宅市場受到嚴重衝擊。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計 2021 上半年和 2023 上半年，台北市各行政區總價超過 7000 萬元的住宅與華廈的交易量變化，發現內湖區豪宅市場萎縮最多，減幅高達 87.5%。

觀察台北市整體豪宅交易量變化，在 2021 上半年就有高達 335 件的交易量，平均一天就有將近 2 件豪宅交易，然而到了 2023 年，台北市豪宅交易量歷經半年仍未滿百，驟降 71.3%。其中萎縮最明顯的「內湖區」，減幅更高達 87.5%，從 2021 年上半年的 48 件交易量掉至個位數。其餘的前四名萎縮幅度最高的行政區，減幅也都在 6 成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023 年全球景氣相對低迷，不如 2021 年暢旺，再加上全球面臨通膨壓力，各國紛紛升息因應，整體經濟前景趨於保守，連帶使得高總價的豪宅市場出現明顯萎縮。

除此之外，2023 年《平均地權條例》上路後，私法人購置住宅將採許可制。過去常以公司法人名義進行購買的豪宅市場，勢必再受衝擊，豪宅交易量的大幅萎縮，並不難料見。

細看交易量衰退最明顯的內湖區，陳金萍指出，內湖區發展完整、街廓整齊，吸引許多高收入族群定居於此，台北市居民平均財力最高便位於內湖寶湖里。再加上內湖有許多好口碑的豪宅建商，持續推出豪宅產品，使得在地的豪宅市場相當熱絡，房價也有支撐。然而受到經濟景氣影響和《平均地權條例》新法上路，交易量瞬間急凍，在短短 2 年內，交易量衰退近 9 成，從 48 筆萎縮到僅剩 6 筆，減幅十分驚人。其他傳統的豪宅精華地帶如「中山區」和「大安區」今年上半年交易量分別僅剩 21 和 24 筆，可見豪宅市場受到嚴重衝擊。

在經濟前景不明和新法限制下，豪宅市場已成個案表現。分析 2023 上半年的豪宅交易狀況，前四名豪宅社區撐起台北市 13.5% 的豪宅交易量。其中交易量第一是位於松山區的「潤泰敦峰」，而「吉美大安花園」、「冠德信義」、「頂高豪景」則分別以 3 筆交易量並列亞軍。

陳金萍指出，「潤泰敦峰」是由潤泰創新 (9945-TW) 所推出的頂級豪宅建案，且因具備台北市中心千坪以上大基地的優勢，及座落微風廣場旁，頗受不少外國人及境外法人青睞，也堪稱松山區最吸鈔豪宅，在今年上半年成交共 4 筆，平均單價也突破 2 字頭，來到了 205.9 萬元，表現十分亮眼。「吉美大安花園」的最大賣點則在地段，除了位於大安區、交通便利，離捷運紅線的大安站僅 300 公尺，且生活機能相當良好，鄰近大安森林公園綠景及東區商圈，附近學區則涵蓋大安國中、大安高工及師大附中等明星學區，堪稱超級蛋黃區指標豪宅。該社區在今年上半年交易量為 3 筆，平均單價為 156.5 萬元，絲毫沒受到景氣和政策的影響，單價表現仍十分亮眼。

陳金萍指出，受到景氣下行和房市政策的雙重影響，豪宅市場在短時間內恐難有快速回升的動力。