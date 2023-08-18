日本7月核心CPI放緩 支持日本央行按兵不動預期

日本核心 CPI 在 7 月份放緩，支持日本央行 (BOJ) 將不急於逐步取消貨幣寬鬆政策的預期，儘管通膨仍穩固地高於央行目標。

周五 (18 日) 數據顯示，日本 7 月核心 CPI 上漲 3.1%，這項指數包括石油產品，但不包括波動較大的新鮮食品價格。公布數據與市場預測中值相符，核心 CPI 上個月漲幅為 3.3%，已經連續 16 個月保持在日本央行 2% 通膨目標之上。

核心通膨指數 (不包括新鮮食品和能源價格) 受到日本央行密切關注，作為衡量趨勢通膨的更好指標，這一指數 7 月份年增 4.3%，較上月有所加速。

央行認為，薪資壓力尚未積累到足以需要對超寬鬆貨幣立場進行新調整的程度。

不過，分析師表示，服務業主導的通膨加速是一個積極信號，表明日本央行希望刺激的需求方通膨，可能正在加劇。

農林中金總合研究所 (Norinchukin Research Institute) 首席經濟學家 Takeshi Minami 表示：“數據證實，住宿和食品等服務業的價格壓力正在上升，而包括能源在內的進口通膨正在放緩。”

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Gabriel Ng 表示，由於單位勞動力成本幾乎沒有上升，而且隨著實際收入大幅下降，消費者支出開始下滑，服務業通膨恐難持續，因此預計日本央行在可預見的未來，將維持短期政策利率不變。

《路透》針對 16 名分析師進行的調查預計，下周五將公布的東京地區 8 月份核心 CPI，可能年增 2.9%，較上月的 3% 有所放緩，部分分析師預計，在 2024 財年通膨率將放緩至 2% 以下。

日本央行行長植田和男強調，有必要保持超寬鬆政策，直到成本推動型通膨，轉變為由強勁內需和薪資增長推動的通膨。