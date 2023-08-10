日本7月PPI年增幅度續降 支持央行通膨正在見頂觀點

日本 7 月生產者價格指數增速放緩，至兩年多來最慢，支持了央行關於通膨正在見頂的觀點，從而有望繼續維持當前超寬鬆貨幣政策。

周四 (10 日) 公布數據顯示，日本生產者價格指數 (PPI)7 月年增 3.6%。 儘管這一數字略高於市場預測的 3.5% 增幅，但仍較 6 月份的 4.3% 有所放緩。與上月相比，則上升 0.1%。

根據最近的數據分析，自去年 12 月達到 10.6% 的頂峰以來，PPI 年增的步伐在七個月內一直在穩步下降。

這種下行軌跡再次證實了日本央行的預測，即隨著全球大宗商品價格從去年的峰值水準回落，消費者通膨率有望進一步下降。

政府 7 月的干預措施，提供家庭燃氣和電力公用事業費用的補貼，也幫助 7 月價格的走弱。根據現有數據，這些措施有效降低了總體增長 0.6 個百分點。

數據也顯示，進口材料持續下降，尤其是木材和能源。今年以來的原物料價格年增幅度持續放緩，這與日本央行有關進口驅動型通膨正在見頂的評估相符，這種趨勢最終將可能幫助抑制消費者價格的上漲步伐。

目前為止，消費者通膨依然頑固，因加工食品和電力成本上漲。

通膨前景的脆弱性，解釋了為何日本央行在上個月選擇保持寬鬆貨幣政策，僅放鬆對債券殖利率的控制。日本央行預估，通膨本財年將保持在 2% 上方，之後會回落。