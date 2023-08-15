出口強勁助日本第二季GDP年增6% 遠優於預期 但消費疲軟

日本內閣府周二 (15 日) 公布數據顯示，日本經濟連續第三季擴張，強勁的出口增長推動第二季 GDP 季增 1.5%、年增 6%，輕鬆超出市場預期。相較之下，經濟學家預測季增 0.8%、年增 3.1%。

這是自 2020 年第四季年增 7.9% 以來，年率增幅首次超過 6.0%，當時日本從新冠疫情影響中暫時恢復。第二季實際國內生產總值達到 560.7 兆日元，創歷史新高。這一數字超過了疫情前的峰值 557.4 兆日元 (2019 年第三季)。

凱投宏觀亞太區主管 Marcel Thieliant 發布報告稱，日本經濟第二季以極快的速度擴張，但預計下半年將再次放緩。

他表示，報告的細節並不像標題那樣令人印象深刻，幾乎所有產出增長都是由淨貿易 1.8% 的增長推動的。

數據顯示，日本第二季出口較上一季反彈 3.2%，主要是由汽車出貨量激增推動，而同期進口則暴跌 4.3%。

此外，內需表現不佳，占 GDP 過半的個人消費季減 0.5%，3 季以來首次出現負增長。由於從新冠疫情中恢復正常，餐飲和住宿消費增加，另一方面，由於物價上漲等原因，食品和白色家電消費下降。

與此同時，資本支出持平，表明國內需求疲軟。

此外，通膨已連續 15 個月超過日本央行 2% 的目標。 今年 7 月，日本央行放鬆了對 10 年期日本政府債券的殖利率曲線控制，據稱此舉旨在使其超寬鬆的貨幣狀況更具可持續性。