ASM台灣首個培訓中心啟用 將培育上百名技術人才

荷蘭半導體設備業者 ASM International N.V. 今 (17) 日宣布，在台灣建立的首個培訓中心正式啟用，落腳於台南科學園區，將充分強化 ASM 在台灣的技術能量，並深化人才培育，預計培育上百位工程師，為客戶提供更即時、更緊密的服務與支援。

ASM 主力產品為原子層沉積 (ALD) 相關設備，在全球市佔率超過一半，至今在台灣已深耕 16 年，在林口、新竹、台中和台南的四個辦公室擁有超過 450 名員工。

展望後市，ASM 看好台灣半導體產業的長期發展，因此在台南科學園區新設立培訓中心，將聚焦協助台灣客戶更熟悉 ALD 設備和模組，估計每年可提供數千小時課程，為客戶培訓上百名工程師。

ASM 更在台南培訓中心領先全球市場首次引進 VR 訓練技術，應用於爐管更換及機器人教學等訓練，提供學員不受時空限制的自主學習新選擇，學員可以突破視角的限制，更全面的學習並觀察不易於實體廠房內，或線上課程中能觀察到的精密機台構造。

台灣總經理呂秉澄表示，台南培訓中心的成立是 ASM 在台灣的重要里程碑，未來將在台灣啟動更多計畫和資源挹注台灣半導體人才培育，也相當感謝南部科學園區管理局大力支持與協助，將持續攜手客戶及合作夥伴把握市場先機，期盼與產官學研開展更多合作機會，推動台灣半導體產業及技術發展持續前行。