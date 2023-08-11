日元持續走弱 逼近去年底日本央行進場干預價

美元兌日元周五 (11 日) 再度徘徊在略低於 145 的心理關口附近，盤中一度漲至 144.91，原因是美日兩國之間持續擴大的利差，讓日元持續走貶。

周五為日本國定假日「山之日」，但投資者依舊對任何日元大幅波動保持警惕，因為假期將減少交易量，並增加波動風險。

自 6 月 30 日以來，美元兌日元一直沒有突破 145 的關口，如果來到 145.07，將重新回到 2022 年底日本當局干預匯市時的價位，至中午午間，這一匯率穩於 144.70 附近。

日元在本周都承壓，並在周四交易時段繼續下滑，原因是美國 30 年期公債拍賣反響不佳，導緻美債殖利率上升。基準 10 年期日本國債殖利率低於 0.6%，而同期美國國債殖利率約為 4.1%，二者的價差進一步擴大。

雖然日本央行在 7 月 28 日調整了其殖利率曲線控制 (YCC) 彈性，但這未能阻止日元走軟。部分原因在於日本央行還暗示，不會容忍殖利率的波動，還購買了日本國債以遏制殖利率的攀升。

央行多次表示，調整 YCC 並不是退出超寬鬆貨幣政策。目前，日本是唯一一個維持負利率的國家，這也讓日元持續承壓。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 表示，在近期薪資和 PPI 數據疲軟之後，市場對日本央行收緊政策的預期減弱，這支撐了美元兌日元走強。在對天然氣供應的擔憂加劇之際，能源價格飆升，同樣有助美元兌日元續升。

去年年底日元的明顯疲軟，吸引了日本當局三度進場干預，這是自 1998 年以來，日本官方首次採取此類干預措施，而其第一次出手時機，是在日元跌向 146 時。

今年以來，日元兌美元已下跌 9.4%，是已開發國家中表現最差的貨幣。