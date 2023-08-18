〈美股盤後〉沃爾瑪跳水 債市承壓 那指連三黑

由於聯準會仍可能升息，加上沃爾瑪股價跳水和美債殖利率持續飆升的壓力，美股主指週四 (17 日) 全數收低。

道瓊工業指數下滑超 290 點，標普 500 指數走低 0.77%，那斯達克綜合指數跌超過 1%，費城半導體指數收黑近 1%。

10 年期美債殖利率週四從 4.258% 升至 4.307%，創 2007 年以來最高收盤水平，30 年期美債殖利率觸及 12 年來新高，升至 4.411%。

數據方面，美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 24 萬，也不及修正前值 25 萬人；上週續領失業金人數報 171.6 萬人，低於市場預期的 170 萬人，高於前值 168.4 萬人。整體數據來看就業市場依然有彈性。

政經消息，週三公布的聯準會 7 月會議紀要顯示，大多數官員都指出通膨存在重大上行風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，市場預計聯準會主席鮑爾將在下週全球央行年會上發表類似言論。

全球央行年會將於 8 月 24 日至 26 日於美國懷俄明州 (Wyoming) 傑克森霍爾 (JacksonHole) 舉行。聯準會週四公告，主席鮑爾 (JeromePowell) 將於下週五 (25 日) 出席其研討會並發表演說，討論美國經濟前景。

紐約聯準銀行公布一項調查顯示，美國消費者認為，供應鏈問題改善和聯準會政策是過去一年美國通膨降溫的主因，同時，預測這也將是未來一年通膨率可能持續走低的原因。

美國商務部週四宣布將對加拿大、德國和中國進口的馬口鐵徵收初步反傾銷稅，以保護本土鋼鐵生產商，但不會對台灣、英國、荷蘭、韓國及土耳進口的鍍錫鋼課徵反傾銷稅。

美股週四 (17 日) 四大指數表現：

標普所有板塊僅能源股獨強，非必需消費品、必需消費品和資訊科技領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王幾乎全倒。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.81%；Meta (META-US) 下跌 3.13%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.46%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.95%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.10%。

道瓊成分股逾半收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.83%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.65%；波音 (BA-US) 下跌 2.35%；思科 (CSCO-US) 上漲 3.34%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.67%。

費半成分股以碳化矽龍頭 Wolfspeed 領跌。Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 17.06%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.33%；美光 (MU-US) 下跌 1.03%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.064%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.48%；AMD (AMD-US) 下跌 2.57%；德儀 (TXN-US) 漲 0.024%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.27%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.03% 至每股 433.44 美元。輝達將於 8 月 23 日盤後公布第二季度財報，Oppenheimer 分析師將輝達每股目標股價上調 80 美元至 500 美元，同時重申「優於大盤」評級，這是輝達在 8 月份第 8 度被投行上調目標價。

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 收低 2.83% 至每股 219.22 美元。外傳特斯拉改款 Model 3 最快可能下個月在中國開始量產，目前處於最後生產階段，將於 8 月份晚些時候運到特斯拉展廳。

碳化矽龍頭 Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 17.06% 至每股 44.10 美元。Wolfspeed 上季營收 2.358 億美元、年增 3.1%，雖優於分析師預期，但承擔建設擴廠但尚未開始產生收益之攤提成本，上季每股淨損 0.42 美元，遜於市場預期，財測也不如預期。

思科 (CSCO-US) 走升 3.34% 至每股 54.73 美元。思科 2023 會計年度第四季業績高於市場預期，營收報 152 億美元，年增 16%，淨利潤報 39.6 億美元，年增 43%。思科執行長 Chuck Robbins 表示，已獲得約 5 億美元的人工智慧 (AI) 相關訂單，會將 AI 功能構建至現有產品中。

由於對經濟不景氣的擔憂分散其盈利的信心，美國零售龍頭沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 下滑 2.22% 至每股 155.69 美元。沃爾瑪公布 2024 會計年度第二季財報，營收與淨利雙雙超越市場預期，該公司同時上修年度財測，表明作為美國經濟引擎的消費者支出仍具有彈性，但其首席財務長 John David Rainey 表示：「我不想宣布我們已經擺脫困境。」

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.46% 至每股 174.00 美元。Counterpoint Research 週四發布報告指出，由於中國經濟復甦乏力，美國消費者對升級設備猶豫不決，今年全球智慧手機出貨量可望創 10 年來最差，儘管如此，由於高階 iPhone 銷售保持韌性，今年可能成為智慧手機出貨量最大的廠商。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.9 萬，預期 24 萬，前值 25 萬

美國上週續領失業金人數報 171.6 萬，預期 170 萬，前值 168.4 萬

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 12，預期 - 10，前值 - 13.5

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 寫道：「我們預設聯準會不太可能在下次會議上改變利率，隨著投資人重新調整對長期通膨的預期，美債殖利率正創下新高。」

德銀策略師 Jim Reid 表示：「市場越來越重視聯準會再次升息的前景，目前期貨價格顯示，到 11 月會議時，進一步升息的可能性為 45%。投資人正在適應利率可能在一段時間內保持在較高水平的事實。」

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合建構長 Mike Loewengart 稱：「本週的數據並沒有讓他們有任何理由放鬆警惕，隨著新屋開工、零售銷售和初請失業金人數都強化經濟強勁的前景，即使聯準會下個月繼續按兵不動，也不能排除再次升息的可能性。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主