〈財報〉應材Q3營收獲利均優 ICAPS業務強勁 Q4預期亮眼 盤後漲逾2%

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (17 日) 公布第三季獲利和營收均高於預期，且第四季財測也高於預期，激勵盤後股價漲逾 2%。

應材預期的第四季營收範圍中值為 65.1 億美元，遠高於分析師共識預期的 58.7 億美元。

應材 (AMAT-US) 周四收低 0.48%，盤後上漲 2.33%，報每股 140.80 美元。該公司的主要客戶包括英特爾 (INTC-US) 和台積電 (2330-TW) (TSM-US)。

FY 2023 Q3 (7/30 止) 財報關鍵數據 v.s. 華爾街預期

營收：64.3 億美元 vs. 61.5 億美元

調整後 EPS：1.90 美元 vs. 1.74 美元 (FactSet 查訪共識)

管理層將公司市占增長歸功於 ICAPS 業務的出色表現和實力。(ICAPS 業務即物聯網、通訊、汽車、電源、感測器相關應用晶片業務)

應材管理層在財報電話會議上表示，物聯網和人工智慧 (AI) 趨勢將驅動更多晶片與下一代半導體技術的需求。執行長 Gary E. Dickerson 表示，與競爭對手相比，應材在多種記憶晶片製造設備類別上更能拿下市占。

另一位高層表示，應材受益於 ICAPS 部門的訂單，該部門的活躍抵消了其他部門業務的疲軟。

應材過去一年股價上漲約 30%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF 同期漲幅約 17%。