〈財報〉應材Q3營收獲利均優 ICAPS業務強勁 Q4預期亮眼 盤後漲逾2%

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (17 日) 公布第三季獲利和營收均高於預期，且第四季財測也高於預期，激勵盤後股價漲逾 2%。
應材預期的第四季營收範圍中值為 65.1 億美元，遠高於分析師共識預期的 58.7 億美元。
應材 (AMAT-US) 周四收低 0.48%，盤後上漲 2.33%，報每股 140.80 美元。該公司的主要客戶包括英特爾 (INTC-US) 和台積電 (2330-TW) (TSM-US)。
FY 2023 Q3 (7/30 止) 財報關鍵數據 v.s. 華爾街預期
- 營收：64.3 億美元 vs. 61.5 億美元
- 調整後 EPS：1.90 美元 vs. 1.74 美元 (FactSet 查訪共識)
管理層將公司市占增長歸功於 ICAPS 業務的出色表現和實力。(ICAPS 業務即物聯網、通訊、汽車、電源、感測器相關應用晶片業務)
應材管理層在財報電話會議上表示，物聯網和人工智慧 (AI) 趨勢將驅動更多晶片與下一代半導體技術的需求。執行長 Gary E. Dickerson 表示，與競爭對手相比，應材在多種記憶晶片製造設備類別上更能拿下市占。
另一位高層表示，應材受益於 ICAPS 部門的訂單，該部門的活躍抵消了其他部門業務的疲軟。
應材過去一年股價上漲約 30%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF 同期漲幅約 17%。