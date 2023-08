福特攜手南韓合作夥伴 砸近9億美元在加拿大蓋車用電池廠

根據多家外媒周四 (17 日) 報導,福特汽車與南韓電池零組件製造商 SK On Co. 和 EcoPro BM Co. 聯手在加拿大魁北克省的貝坎庫爾市 (Becancour) 建造一座價值逾 12 億加幣 (合 8.87 億美元) 的工廠,生產電動車用電池材料。

據了解,加拿大和魁北克省政府將替貝坎庫爾市的電池廠提供一共 6.44 億加幣的貸款,該工廠將創造至少 345 個就業機會,供應福特在加拿大和美國的車廠。

該工廠預料在 2026 年上半年開始投產,最終每年將替福特電動車生產 45,000 頓陰極活性材料 (cathode active materials, CAM)。福特表示,這些材料是用於可充電電池的高品量鋰鎳鈷錳氧化物 (lithium nickel cobalt manganese oxide, NCM),能提高電動車性能和續航里程。

福特公司負責電動車的副總裁 Lisa Drake 表示,這家電池材料工廠將替福特未來在北美生產的電動車供應材料,特別是未來將推出的一些卡車。

加拿大工業部 (Canada"s industry ministry) 部長商鵬飛 (François-Philippe Champagne) 表示,貝坎庫爾市正在成為車用電池材料的「戰略地位」,福特的工廠將有助鞏固魁北克和安大略正在打造的電動車生態系統。

商鵬飛還說,這是汽車製造商對加拿大打造的電動車生態系統投下的信任票,繼通用與南韓 POSCO Future M 後,現在又有了福特與 SK On Co. 和 EcoPro BM Co.。另外,德國巴斯夫 (BASF-US) 也在加拿大安大略省蓋了一做電池材料工廠。

在全球尋求減少碳排之際,加拿大正試圖透過一個數十億美元的綠色基數基金,吸引參與電動車供應鏈的各層面公司。該國擁有鋰、鎳和鈷等礦產的大型採礦業。

截稿前,福特汽車 (F-US) 周四盤中股價上漲 0.59%,每股暫報 11.88 美元。