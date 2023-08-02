《財星》世界500強排行榜揭曉 沃爾瑪連續第十年蟬聯冠軍

2023 年《財星》世界 500 強排行榜揭曉，沃爾瑪 (WMT-US) 連續第十年蟬聯冠軍，Saudi Aramco 首次升至第二名，中國國家電網位居第三，第四、第五名分別是亞馬遜 (AMZN-US) 和中國石油 (601857-CN) 。

今年《財星》世界 500 強排行榜企業的營收總和約為 41 兆美元，增加 8.4%。進入排行榜的門檻也從 286 億美元提高至 309 億美元。但受全球經濟下行影響，今年上榜公司淨利潤總和減少 6.5% 至 2.9 兆美元左右。

在世界 500 強整體利潤下降的情況下，仍有很多公司的獲利大幅成長。Saudi Aramco 的獲利激增 51%，以約 1,590 億美元的利潤位居利潤榜榜首。利潤榜前五位中有三家科技企業：蘋果 (AAPL-US) 位居利潤榜第二名，利潤超過 998 億美元；微軟 (MSFT-US) 的利潤大增 114 億美元，以 727 億美元的利潤升至利潤榜第三位；Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) 是第四名。

中國有 142 家上榜公司，美國有 136 家，日本有 41 家，美中日三國佔上榜企業數量的比率為 64%，佔營收總額的比重為 68%。

中國上榜公司去年營收總額超過 11.7 兆美元，較前年增加 1.7%。中國上榜公司利潤總和為 5,618.6 億美元。相較下，美國上榜公司利潤總和為 1.08827 兆美元。

從產業層面來看，銀行業有 42 家上榜，保險業 42 家，汽車與汽車零件製造產業 34 家，石油煉化產業 32 家，金屬產業 24 家。