〈台股盤前要聞〉碳權交易所進駐高軟、元太沃爾瑪大單Q4出貨 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。經濟部加工處通過台灣碳權交易所將進駐高雄軟體園區，預計 7 月底、8 月初正式上路營運；元太董事長李政昊表示，近期有感受到消費型急單出現，而沃爾瑪 (Walmart) 電子標籤 (ESL) 訂單也將照計畫，年底前開始出貨。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

台灣碳權交易所獲加工處核准 拍板進駐高雄軟體園區

經濟部加工處通過台灣碳權交易所將進駐高雄軟體園區，員工約 10 名，初期將以提供企業諮詢服務為主，預計 7 月底、8 月初正式上路營運。閱讀全文...

元太近期有急單出現 沃爾瑪大單 Q4 起出貨

電子紙大廠元太 (8069-TW) 昨 (29) 日召開股東會，董事長李政昊表示，近期有感受到消費型急單出現，如電子閱讀器、電子筆記本等，預期下半年營收將逐季成長，且沃爾瑪 (Walmart) 電子標籤 (ESL) 訂單也將照計畫在年底前開始出貨。閱讀全文...

增派員工加速亞利桑那州廠進度 台積電：工程進入關鍵階段

據外媒報導，台積電 (2330-TW) 與供應商計畫加派數百名員工前往美國亞利桑那州，加速當地晶圓廠工程進度，對此，台積電昨 (29) 日回應，目前工程進入關鍵階段，需有熟練的專業人員執行，調派支援的人數尚未確定、但有限，不影響當地現場員工配置。閱讀全文...

5 月景氣燈號連 7 藍 景氣盤整成長動能偏低

國發會昨 (29) 日公布 5 月景氣燈號，綜合判斷分數為 12 分，較上月增加 1 分，燈號續呈藍燈，是連續 7 個月亮起代表低迷的「藍燈」，景氣領先指標轉為下滑，同時指標下跌但跌幅縮小，顯示國內景氣持續盤整，成長動能仍偏低。閱讀全文...

今皓新董座石浩吉：今年調體質衝刺車用、AI 明年拚轉盈

連接線廠今皓 (3011-TW) 昨 (29) 日召開股東會完成董事改選，會後董事會推選石浩吉接任新董事長。石浩吉表示，預計營運第二、三季落底，第四季可望向上，今年目標損平，明年在車載、AI 相關布局發酵下，可望開始獲利。閱讀全文...

凌巨充電樁面板放量出貨 下半年營運回溫全年拚增

利基型面板廠凌巨昨 (29) 日召開法說會，經營團隊指出，充電樁面板放量出貨，車載重返成長，以及工控需求回穩下，下半年營運可望優於上半年，全年則力拚持平至略增。閱讀全文...

LED 廠掀第二波漲價潮 京東方晶芯、東山精密宣布調價

中國 LED 廠在 5 月下旬宣布漲價後，近期再釀第二波漲價，京東方晶芯、利亞德、東山精密近日宣布，由於成本上升將再度漲價，國內業者認為，低階產品開始漲價，意味中高階應用價格可望趨穩，正面看待 LED 漲價潮。閱讀全文...