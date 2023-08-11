汽車售價下降 福特、通用股價下挫

美國新車和二手車價格多年走漲刺痛消費者，但最新數據顯示消費者終於可以鬆一口氣，然而這對福特和通用汽車的股票來說，卻非好消息，恐怕對車主也不是，因為飆升的維修和保險費用恐令車主肉痛。

經過多年上漲，新車和二手車價格比 2019 年底上漲 29% (2019 年底後因疫情阻礙生產並減少車輛供應)，但近期價格已開始下降，7 月新車和二手車的售價較去年同期下降 0.2%，且為過去 7 個月來第三度下降。

這不利於汽車股，因為汽車售價上漲可提高車廠利潤，反之汽車售價下滑恐損害利潤。

股市反映了投資人的擔憂，在美股普遍上漲之際，福特 (F-US) 周四大跌 4.48%，收每股 12.16 美元；通用 (GM-US) 同日下挫 5.79%，收每股 34.16 美元。

雖然車價下跌對有意買車的消費者是好事，但問題在於保險和維修費用飆升。

保險和維修費用雖然是購車的滯後費用，但最終該費用仍會趕上，越高階的車就需要越昂貴的零件維修，保險費也更高。

7 月交通服務成本年增 9.3%，為連續第 28 個月上漲。自 2019 年底以來，交通服務成本已上漲約 21%，且可能還會上升更多以對應車輛成本的上漲。

這對消費者來說不是個好消息，但目前情況還好。美國 7 月痛苦指數 (通膨率加失業率) 為 6.8，較前月的 6.7 數據上升，但低於一年前的 11.9。

痛苦指數

至少在消費者工作且通膨下降的情況下，修車不會花光積蓄。