〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 思科早盤漲近5%

投資人消化美國聯準會 (Fed) 日前公布的鷹派會議紀錄，美股主要指數周四 (17 日) 漲跌互現，其中思科上季業績表現亮眼早盤漲近 5%。另外，美國 10 年期公債殖利率持續攀升，美元指數走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲 0.04%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.04%。

美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 24 萬，也不及修正前值 25 萬人；上周續領失業金人數報 171.6 萬人，低於市場預期的 170 萬人，高於前值 168.4 萬人。整體數據來看就業市場依然有彈性。

國聯準會 (Fed) 公布的 7 月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。不過有一些官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，但利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧。

「Fed 傳聲筒」Nick Timiraos 撰文表示，會議紀錄顯示大多數 Fed 官員 7 月支持升息，但一些人擔心可能會將利率升得過高，凸顯出 Fed 對進一步升息的謹慎態度。一些決策者擔心，在就業市場緊張使工人能夠談判獲得較高薪資的情況下，潛在物價壓力可能會變得更持久，從而使進一步通膨降溫變得更加困難。

其他消息方面，中國股市也繼續影響市場情緒。房地產經紀人和私人數據提供商提供的情況表明，房地產市場的下滑可能比官方報告顯示的更嚴重。這些數據顯示，在上海和深圳等大城市的黃金地段，現房價格至少下跌了 15%。

另外，中國周四加大遏制人民幣貶值的力道，透過設定每日有管理的人民幣中間價，提供自去年 10 月以來最有力的指引。據情人士透露，中國有關部門本周要求國有銀行加大對外匯市場的干預力道，防止人民幣波動加劇。

截至台北時間周四（17 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.54%，至每股 222.12 美元

知情人士透露，特斯拉改款 Model 3 最快可能 9 月在中國開始量產。特斯拉目前處於最後生產階段，將於 8 月份晚些時候運到特斯拉展廳，此後最快將於 9 月份開始量產。知情人士補充說，特斯拉將在從 9 月 30 日開始的國慶假期提高產量。

冬海集團 (SE-US) 早盤下跌 0.54%，至每股 40.28 美元

花旗分析師昨發布報告，將蝦皮母公司冬海集團 (Sea Ltd) 的評級從「買入」下調到「中性」，並將目標價從每股 98 美元下調到 50 美元。分析師指出，冬海集團面臨的競爭加劇，企業策略改變後，未來很不明朗。

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 4.65%，至每股 55.42 美元

思科昨公布 2023 會計年度第四季業績，營收報 152 億美元，年增 16%，高於市場預期的 150.5 億美元；淨利潤報 39.6 億美元，年增 43%，優於預期的 35 億美元。思科執行長 Chuck Robbins 表示，已獲得約 5 億美元的人工智慧 (AI) 相關訂單，會將 AI 功能構建至現有產品中。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.9 萬，預期 24 萬，前值 25 萬

美國上周續領失業金人數報 171.6 萬，預期 170 萬，前值 168.4 萬

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 12，預期 - 10，前值 - 13.5

華爾街分析：

WisdomTree 宏觀經濟研究主管 Aneeka Guptal 受訪時表示，激進降息和通膨持平的說法已不復見，公債殖利率可能在更長時間內持續走高。

摩根大通策略師表示，分析師對美國未來 12 個月每股盈利增長 10% 的預測看起來過於樂觀。分析師稱，信貸緊縮和物價通膨下降也會導致利潤預測過高。他們表示，貨幣政策對需求的影響會延後，利潤率應該還會承壓。