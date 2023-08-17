美上周初領失業金人數降至23.9萬低於預期 就業市場仍有彈性

美國勞工部周四（17 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 24 萬，也不及修正前值 25 萬人；上周續領失業金人數報 171.6 萬人，低於市場預期的 170 萬人，高於前值 168.4 萬人。表明儘管就業增長放緩，但就業市場依然吃緊。

截至 8 月 12 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.9 萬人，低於市場預期的 24 萬人，較上周修正後的 25 萬人減少 1.1 萬人，4 周移動平均值報 23.42 萬人。

截至 8 月 5 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 171.6 萬人，較上周的 168.4 萬人增加 3.2 萬人，低市場預期的 170 萬人，4 周移動平均值報 169.27 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

勞動力市場的緊張狀況正在支撐經濟，本周公周的數據顯示，7 月零售銷售穩健成長、獨棟房屋建設激增，促使分析師上調第三季經濟成長預估。但這種韌性增加了聯準會 (Fed) 再次升息的風險。

紐約 FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 認為勞動力市場並未崩潰，同時經濟可能正在升溫而非降溫，因為 5.5% 的利率上調這一貨幣良藥並沒有像經濟學教科書所說的那樣減緩總需求。

勞動力市場只是在放緩邊緣，7 月份的就業成長速度是自 2020 年 12 月以來次低。失業率徘徊在 50 多年前的水準附近。另外 6 月份，每個失業者對應 1.6 個職位空缺。