〈商品報價〉運價走強 BDI再漲5.8%創一個月新高

需求穩定，運價全線持續走強，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (16 日) 升抵一個月以來新高，上漲 67 點至 1233 點，漲幅 5.75%。

海岬型運費指數 (BCI) 強漲 104 點，或 6.51% 至 1701 點；平均日租金增加 862 美元至 14106 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 74 點，或 5.2% 至 1486 點，連續第 16 個交易日收紅，並創 3 個月以來新高；平均日租金增加 664 美元至 13374 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 40 點，或 5.2% 至 812 點。

鐵礦砂部分，受中國央行意外降息救經濟激勵，連續月紐約鐵礦石上漲 0.6% 至 101.34 美元，天津港進口價上漲 0.34% 至 104.45 美元。

中國自年初解封後，經濟復甦狀態一直不如預期，為挽救疲弱的經濟，人行 15 日意外下調關鍵政策利率，市場分析師預測，此舉可能是為下周下調貸款市場報價利率 (LPR) 開啟大門。

中國新房價格數據不樂觀，反映陷入房地產業陷入困境，分析師認為這種疲軟將持續下去並拖累經濟增長，這給北京帶來了壓力，要求其提供更大膽的政策支持來支撐經濟活動。

澳新銀行大宗商品策略師表示，中國房地產持續疲軟仍然是鋼鐵和鐵礦砂市場的阻力，不過，人行將一年期貸款利率下調 15 個基點至 2.5%，未房地產市場帶來了一些穩定的希望。