〈財報〉無畏中國經濟疲軟 京東Q2業績優於預期

中國第二大線上零售商京東 (JD.com Inc.) 周三 (16 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，在其「6.18 購物節」廣泛獲得消費者迴響的加持下，該季營收加速成長，打敗華爾街分析師預期，同時也幫助京東抵禦日益加劇的中國經濟波動。

不過京東 (JD-US) 美股股價並未受第二季財報佳績提振，盤前一度跌逾 5%，早盤續跌 1.25%，每股暫報 35.52 美元，跌幅稍有收斂。

值得注意的是，這是京東新任執行長許冉 (Sandy Xu) 上任後的第一份財報。許冉於今年 6 月上任，目前肩負重振這家中國數一數二大也最受注目的上市公司營運的任務。

在規模更大的競爭對手阿里巴巴 (BABA-US) 第二季業績報喜後，京東接棒在第二季繳出亮眼成績，這表明儘管中國經濟復甦參差不齊，但線上零售商在關鍵的夏季購物旺季表現良好。

財報顯示，京東第二季 (截至 6/30) 營收成長 7.6% 至人民幣 2,789 億元(以下單位皆同)，高於分析師平均預估的 2,791 億元；淨利成長 50% 至 66 億元。

京東執行長許冉表示，公司在一些核心類別中如電子產品仍佔優勢，另外儘管房地產市場疲軟，耐用品需求溫和復甦，但第二季市占持續成長。不過許冉指出，電子產品類別仍面臨壓力，但表現優於同行。

分析指出，京東第二季營收與前幾年兩位數的增速相去甚遠。2021 年，中國政府對從線上商務到網約車等互聯網領域的打擊，令一度自由發展的科技行業陷入了低迷，再加上此前多年的新冠肺炎限制措施摧毀世界第二大經濟體。

京東目前正在投資激勵措施，以抵禦來自拼多多 (PDD-US) 和字節跳動等新貴的日益激烈的競爭。今年 3 月，京東推出人民幣 100 億元的折扣活動，吸引中國新的用戶，另一方面，該公司正在退出東南亞電子商務市場，關閉了印尼和泰國的電子商務網站，試圖削減其他地區的成本。

京東表示，在所謂的百億元補貼計畫的説明下，客戶也更頻繁地登錄其平台進行購物，但沒有提供詳細數據。

總部位於北京的電子商務諮詢公司 WPIC Marketing + Technologies 聯合創始人兼執行長 Jacob Cooke 表示，京東的低價策略與疫情後消費者關心的焦點一致，其在服務和物流方面的優勢有助於其吸引高檔城市客戶。

Cooke 說：「京東的低價策略，加上這些優勢，擴大了用戶基礎，使該平台在 3C 和家電垂直領域成為比拼多多更受歡迎的選擇。」

