中國央行三大政策利率同日「降息」 提振經濟組合拳後續如何發力？

中國央行三大關鍵政策利率周二（15 日）同步「降息」，貨幣政策暖意十足。經濟學家認為，目前相關宏觀調控政策要嘛仍處醞釀階段，要嘛強度不如市場預期，政策效果尚未顯現，建議政府儘快推出「穩增長」政策，以扭轉市場預期，阻斷經濟慣性下滑。

據《第一財經》報導，中國央行在周二宣布，中期借貸便利（MLF）中標利率、7 天期逆回購操作中標利率、常備借貸便利利率（SLF）多個品種分別下調 15 個基點、10 個基點及 10 個基點。

這是央行三個月內第二度調降政策利率。上次調整是在 6 月：6 月 13 日，央行分別把 7 天期逆回購利率與 SLF 利率操作調低 10 個基點；6 月 15 日，央行又把 1 年期 MLF 利率下調 10 個基點。

市場普遍預期，央行官員在調降 MLF、OMO、SLF 利率後，8 月也可望下調貸款市場報價利率（LPR），這將有助於提振房地產市場景氣，加速經濟復甦。

中國 7 月經濟數據顯示，房地產投資降幅持續擴大，民間投資持續疲弱、商品需求下降，導致內需尚未回穩。

近來政策利多頻發，但具體政策效果顯然不如市場預期，政府仍未明確回應社會普遍期望的減稅、發消費券、調整存量個人房貸利率等措施。

「鑒於當前經濟恢復基礎仍需進一步穩固，市場主體信心亟待提振，我們建議『穩增長』政策需儘快推出、儘快落實，以切實扭轉市場預期，阻斷經濟慣性下滑。」民生銀行首席經濟學家溫彬說。

內需回穩仍需政策發力，降息加快了政策組合拳落實的節奏，後續還有哪些措施投資人值得期待？

經濟學家普遍認為，降準仍是本階段可考慮使用的逆周期調節工具之一。光大證券首席固定收益分析師張旭認為，可考慮在本階段適度降準，著力固本培元，帶動經濟持續回升。

此外，張旭說，政府也可以考慮適當延期一些階段性的結構性貨幣政策工具，以穩定經營主體預期，提振信心。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼建議，為了鞏固經濟穩步復甦態勢，政府需要進一步帶動內需回暖，政策需從保障就業、創造就業崗位、提高收入、加大各級民企紓困、改善房地產市場銷售環境等方面落到實處。