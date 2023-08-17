〈能源盤後〉市場憂心中國需求 原油連跌3日

原油期貨價格周三 (16 日) 連續第三天下跌，盤中大部分時間都在小幅上漲和下跌之間波動，延續了這波因擔憂中國經濟前景而導致的回調。

投資者也權衡原油庫存數據，美官方數據顯示，上周美國原油庫存下降程度大於預期。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.61 美元或 2%，收每桶 79.38 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.44 美元或 1.7%，報每桶 83.45 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.8671 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 3.021 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.5%，收每百萬 Btu 2.592 美元。

市場驅動力

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/11 止) 美國原油庫存下降近 600 萬桶、汽油庫存減少 30 萬桶，餾分油庫存增加 30 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計，上周美國原油庫存下降 226 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶，餾分油庫存大致不變。

美國石油協會周二稍晚公布，上周美國原油庫存下降 619.5 萬桶、汽油庫存增加 70 萬桶，餾分油庫存減少 80 萬桶。

中國一連串經濟數據令人失望，加上對該國房地產業的擔憂，引發市場對這個世界第二大石油消費國需求的擔憂，在原油連漲 7 周後抑制價格繼續上漲。

先前原油連漲 7 周，係因市場預期下半年供應短缺，而 OPEC+ 減產加劇了此一預期。沙烏地阿拉伯 7 月實施自願減產 100 萬桶 / 日，且近期已宣布該減產舉措將延續至 9 月底。俄羅斯也已決定延長額外減少 30 萬桶 / 日供應量的作法。

泛歐證券化衍生品交易平台 Spectrum Markets 分銷主管 Michael Hall 表示：「儘管分析師預計下半年供應將收緊，但對經濟衰退的擔憂和對中國經濟前景的擔憂，這些目前主導石油市場的情緒。」

「從長遠來看，影響價格的一些關鍵市場因素表明，石油前景不那麼樂觀，散戶投資人似乎正謹慎應對。」