通用汽車投資新創公司Mitra Chem 開發性能更佳的平價電動車電池

通用汽車 (GM-US) 周三 (16 日) 表示，它正在領投 Mitra Chem 一輪 6000 萬美元的融資。Mitra Chem 是一家總部位於加州的新創公司，致力於開發低成本的電動車電池。

Mitra Chem 由特斯拉 (TSLA-US) 和豐田汽車 (TM-US) 資深人士創立，致力於開發磷酸鐵鋰化學新型電池。這種電池根據元素的化學符號縮寫為 LFP，引起電動車製造商的極大興趣，因為它們不含鈷和鎳等昂貴的礦物，這意味著它們的成本低於標準鋰離子電池。

特斯拉、Rivian (RIVN-US) 和福特汽車 (F-US) 等汽車製造商在其更平價的電動車型採用磷酸鐵鋰電池。

事實證明，磷酸鐵鋰電池在電動車中非常耐用。 但它們有一個缺點：功率密度低於標準電池。這意味著電動車需要更多的磷酸鐵鋰電池，因此重量也更大，才能與傳統電池供電的類似車型的續航里程相當。

此外，目前市面上大多數磷酸鐵鋰電池都由中國公司製造，這對想要生產符合美國補貼資格的電動車的汽車製造商來說是個挑戰。

Mitra Chem 正在研究 LFP 電池化學的一種特殊規格，在電池的陰極中添加錳，以提高電池的功率密度，同時保持 LFP 的成本優勢。該公司正在使用所謂的「人工智慧驅動平台」，據稱該平台大大加快了嘗試新電池化學物質的過程，以找到正確配方。

Mitra Chem CEO 庫瑪 (Vivas Kumar) 在宣布消息前的新聞發布會上表示：「我們的電池材料研發設施每月可以合成和測試數千種陰極設計，尺寸從公克到公斤不等。」「這些過程顯著縮短了學習周期，從而縮短了新電池配方的上市時間。」

通用汽車負責加快將新電動車技術推向市場的副總裁戈蘭 (Gil Golan) 表示，這家汽車巨頭正在密切關注電池技術的潛在突破，「Mitra Chem 的實驗室、方法和人才將與我們自有研發團隊的工作非常契合。」

她表示，如果 Mitra Chem 取得成功，其電池可能會在 2030 年前出現在通用汽車的車型中。