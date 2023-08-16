Fed卡什卡里：通膨率依然過高 升息周期是否結束還很難說

明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (15 日) 表示，儘管自己對目前對抗通膨的進展感到滿意，但通膨仍過高，可能還需要進一步升息。至於升息周期是否結束，卡什卡里認為 Fed 還沒準備好宣布結束，仍須取決未來經濟數據判斷。

卡什卡里表示，希望能看到令人信服的證據表明通膨率正在回落至 2%，而這一過程是需要時間且隨時間推移逐步實現。

他在周二談話中提到，自己對在聯準會 (Fed) 連番升息下，美國經濟仍相當有彈性感到驚訝，尤其是就業市場保持非常強勁的態勢。對此，他認為這是一把雙面刃，不清楚目前的利率政策是否足以讓通膨回到 2% 目標，還是需要做更多。

至於升息周期是否結束，卡什卡里認為 Fed 還沒準備好結束貨幣緊縮周期，不過看到正面的跡象可能在往這條路上前進，目前還需要花一點時間來觀察，等待更多經濟數據出爐後再來判斷。

儘管美國 7 月的消費者物價指數 (CPI) 報告顯示通膨繼續放緩，其中不包括食品和能源價格的核心 CPI 年增幅度續創兩年來最小。然而，周二公布的 7 月零售銷售數據超預期意味著，美國民眾者繼續保持彈性消費，凸顯經濟成長穩健，可能讓 Fed 繼續維持高利率一段時間。

決策者在上月的會議上宣布升息 1 碼 (25 個基點)，使聯邦基金利率達到 5.25% 至 5.5% 區間，而在 6 月的會議上，官員們同時暗示，今年可能有必要在升息兩次。Fed 下次召開貨幣政策會議日期是在 9 月 19 至 20 日。