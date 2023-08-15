〈美股早盤〉美7月零售銷售數據難讓Fed降低利率 主要指數開低

美國最新公布零售銷售數據增幅遠超預期，引發市場對聯準會 (Fed) 可能會在更長時間內維持高利率的擔憂，美股主要指數周二 (15 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 210 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.8%。

美國最新公布數據顯示，7 月零售銷售月增 0.7%，達到 6,964 億美元，遠超預期 0.4% 和修正後前值 0.2%，創 6 個月來最大增幅。

美國零售銷售約占全部消費支出的三分之一，通常被視為美國經濟風向球之一。有分析指出，7 月強勁的成長速度透露美國經濟穩健，衰退的說法逐漸淡化，不過可能會讓 Fed 保持高利率。

其他消息方面，中國央行意外降息，將 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率下調 15 個基點，7 天期逆回購利率調降 10 個基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的信號，以提振經濟和市場信心。

不過有分析指出，中國意外降息非但沒有讓投資人安心，反而加深投資人對重振經濟措施的擔憂。中國 7 月數據凸顯經濟降溫，消費者支出、工業產出和投資成長全面下滑，而且失業率攀升。

另外碧桂園未能按時償還債務後，該國正在努力遏止可能出現的違約。中國經濟從疫情封鎖後的復甦之路不順，引起全球經濟引擎熄火的擔憂，

TFS 衍生品策略師 Stephane Ekolo 說，對中國房地產的擔憂以及周二出乎意料地下調兩項關鍵利率發出一個明確訊號，即到年底，經濟成長可能無法達到 5% 的國內生產毛額 (GDP) 指引目標。與此同時，全球經濟成長可能會受到影響，出現真正放緩或衰退的可能性正在增加。

截至台北時間周二（15 日）21 時許：

焦點個股：

家得寶 (HD-US) 早盤上漲 1.91%，至每股 336.24 美元

家得寶 (Home Depot) 第二季同店銷售下降 2%，上年同期增加 5.8%，預估下降 4.11%。第二季淨銷售額 429.2 億美元，年減 2%，低於市場預期的 421.3 億美元股、每股獲利報 4.65 美元，上年同期為 5.05 美元，市場預期為 4.46 美元。

Fisker(FSR-US) 早盤上漲 0.18%，至每股 5.57 美元

電動車新創公司 Fisker 與特斯拉簽署協定，為客戶提供特斯拉超級充電網路的使用權限，客戶將能夠在 2025 年第一季開始使用變壓器充電。將在 2025 年首次推出的車輛上採用北美充電標準 (NACS)。所有目前和未來的 Fisker 汽車都將囊括在與特斯拉的協議中。

冬海集團 (SE-US) 早盤挫跌 25.50%，至每股 42.39 美元

蝦皮母公司冬海集團周二美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於電商需求放緩，該業務收入不及預期，影響整體營收表現不佳，僅年增 5%，創有紀錄以來最小增幅，這也反映出經濟動盪和競爭加劇的影響。財報公布後，冬海集團盤前股價跌逾 17%。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數 - 19，預期 - 1，前值 1.10

國 7 月零售銷售月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 7 月零售銷售年率報 3.17%，預期 1.50%，前值 1.59%

美國 7 月核心零售銷售月率報 1.0%，預期 - 0.3%，前值 0.2%

美國 7 月進口物價指數月率報 0.4%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 7 月出口物價指數月率報 0.7%，預期 0.2%，前值 - 0.7%

華爾街分析：

晨星投資管理公司 (Morningstar investment Management)EMEA 投資長 Mike Coop 表示，美股的漲幅明顯很大，因此隨著市場情緒轉變，出現一些獲利了結並不足為奇。

美銀最新的全球基金經理調查發現，投資人對股市的悲觀情緒降至去年 2 月來新低，當時 Fed 開始幾十年來最激進的緊縮周期。而該行策略師 Michael Hartnett 在報告中寫道，預估未來 18 個月內美國經濟根本不會出現經濟衰退，未來 12 個月內的「軟著陸」仍是基本情況。