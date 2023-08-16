〈美股盤後〉Fed鷹霾不散 惠譽警示擊潰銀行股 道瓊止步連三紅

零售銷售數據增幅遠超預期，恐令聯準會「鷹霾」不散，數據好消息成市場壞消息，美股週二 (15 日) 低迷不振。

惠譽警告稱可能下調美國數十家銀行的評級後，銀行股空軍來襲，家得寶財測不佳，非必需品類需求減弱的悲觀言論打壓市場情緒，不過富國銀行等華爾街持續看多輝達，輝達股價續揚向上。

道瓊工業指數收跌逾 360 點，終止連續三個交易日的升勢，標普 500 指數挫黑超 1.1%，自 3 月份以來首次跌破 50 日均線，那斯達克綜合指數走低超 1.1%，費城半導體指數摔落 1.7%。

零售銷售數據意外上漲。美國最新公布數據顯示，7 月零售銷售月增 0.7%，達到 6,964 億美元，遠超預期 0.4% 和修正後前值 0.3%，創 6 個月來最大增幅。

該數據透露美國經濟穩健，衰退的說法逐漸淡化，削減聯準會走向鴿派的機率。

根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據，交易員認為聯準會 11 月升息的機率從上週的 26.4% 上升至 32.2%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二指出，鑒於通膨仍過高，可能還需要進一步升息，聯準會尚未準備好結束本輪升息週期，未來仍須取決於經濟數據。

房地產巨頭「碧桂園」爆雷，掀起市場恐慌之際，中國央行週二意外降息，將 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率下調 15 個基點，加上新出爐的一系列中國數據不佳，增添中國經濟復甦力道疲軟證據，進一步擊潰投資人信心。

美股週二 (15 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊一片血染，能源 (-2.44%)、金融 (-1.91%) 和房地產 (-1.69%) 板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數淪陷。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.06%；Meta (META-US) 下跌 1.38%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.18%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.67%。

道瓊成分股僅家得寶和安進逆勢收紅。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.34%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.92%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.55%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.55%。

費半成分股普遍收黑。輝達 (NVDA-US) 漲 0.43%；美光 (MU-US) 下跌 4.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.05%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.28%；AMD (AMD-US) 跌 0.56%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%。

台股 ADR 全數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.49%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。

企業新聞

摩根大通重摔 2.55% 至每股 150.83 美元。惠譽評級分析師警告，美國銀行業已接近又一個動盪事件，數十家美國銀行評級面臨全面調降的風險，甚至包括摩根大通 (JPM-US)。

輝達 (NVDA-US) 續揚 0.43% 至每股 439.40 美元。外傳沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國正爭相購入數千計的輝達晶片，以加入全球 AI 競賽。富國銀行等多家投行因對 AI 需求持樂觀態度而提高輝達的目標價。

越南電動車製造商 VinFast (VFS-US) 週二在美掛牌首日行情亮麗，其股價開紅盤漲超過 250% 至每股 37.06 美元，市值飆升至 850 億美元，越南首富潘日旺 (Pham Nhat Vuong) 身家一夕躍增 390 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 2.84% 至每股 232.96 美元。特斯拉週一在中國啟動新一輪降價，重燃電動汽車價格戰，特斯拉執行長馬斯克表示，犧牲利潤來生產更多的車子銷售量確實是有意義的。

蝦皮母公司冬海集團 (SE-US) 血崩 28.68% 至每股 40.58 美元。冬海集團週二盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於電商需求放緩，該業務收入遜預期，影響整體營收表現不佳，僅年增 5%，創有紀錄以來最小增幅。

派拉蒙環球 (PARA-US) 走高 2.95% 至每股 15.37 美元。外傳好萊塢電影公司已向罷工編劇提出相對方案，其中包括在人工智慧 (AI) 使用以及觀眾數據取得等問題上讓步，從而有望結束編劇們長達數月的罷工。

避險基金 Elliott Management 第二季拋售 PayPal 股票後，PayPal (PYPL-US) 暴跌 6.01% 至每股 59.47 美元。

經濟數據

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數 - 19，預期 - 1，前值 1.10

國 7 月零售銷售月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 7 月零售銷售年率報 3.17%，預期 1.50%，前值 1.59%

美國 7 月核心零售銷售月率報 1.0%，預期 - 0.3%，前值 0.2%

美國 7 月進口物價指數月率報 0.4%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 7 月出口物價指數月率報 0.7%，預期 0.2%，前值 - 0.7%

華爾街分析

Spouting Rock Asset Management 首席策略師 Rhys Williams 表示：「最新零售銷售數據顯示經濟仍然表現良好。顯然，經濟比六個月前任何人的預期都要好。」

Michael Hartnett 為首的美國銀行策略師寫道：「美銀越來越預計未來 18 個月內不會出現經濟衰退，基本假設情景仍是未來 12 個月內經濟實現軟著陸。」

穆迪上週下調美國 10 家中小型銀行的評級，惠譽也可能跟進砍多家銀行信評。

Easterly 子公司 Orange investment Advisors 投資長兼投資組合經理 Jay Menozzi 說：「如果這些銀行被惠譽評級下調，人們很可能被迫支付更高的利率才能從這些銀行貸款，消費者將面臨更高的借貸成本。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主