〈台股盤前要聞〉鴻海AI伺服器稱王、金管會信心喊話 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海董事長劉揚偉昨日表示，鴻海是唯一一家可以提供 AI 伺服器一條龍服務的供應商，市占率高達 7 成；針對台股今年自高點以來下殺超過千點，金管會也信心喊話。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

劉揚偉：鴻海唯一能提供 AI 伺服器完整方案的廠商 上游產品市占達 7 成

鴻海 (2317-TW) 昨日召開法說會，針對外界關注 AI 伺服器布局，董事長劉揚偉表示，鴻海是唯一一家可以提供 AI 伺服器一條龍服務的供應商，其中，在上游的 GPU 模組跟基板的市占率更高達 7 成。閱讀本文…

台股高點以來跌逾千點 金管會喊話：今年表現還優於 5 大股市

台股周一大跌超過 200 點，自波段高點已下殺超過千點，對於股匯持續雙殺，金管會表示，台股今年以來漲跌幅還優於韓國股市的五大亞洲主要市場，目前基本面尚稱穩健，將持續觀察適時採行相關措施。閱讀本文…

只有 00878 能超越自己！105 萬股東可望領破紀錄的配息

國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 第三季配息，昨 (14) 日正式公告，每單位將配發 0.35 元現金股利不變，創 00878 上市三年以來最高，百萬股民喜迎除息。除了配息創新高，00878 受益人數也刷新自身紀錄，截至 8/11 集保資訊，逾 105 萬人持有，再創台灣 ETF 新里程碑。閱讀本文…

減稅小確幸 物價漲幅達門檻 明年綜所稅免稅額可望提升 5000 元

物價調漲到達調整門檻，明 (2024) 年綜所稅免稅額有望從現行的 9.2 萬元調升 5000 元至 9.7 萬元，標準扣除額則有望從 12.4 萬元調升 6000 元至 13 萬元，預計 2025 年申報綜所稅時可適用；對於免稅額是否調整財政部表示，實際調整情況以今 (2023) 年底公告為準。閱讀本文…

強化上市公司重訊品質 董總遭羈押須重訊公告

為強化上市公司資訊揭露品質，證交所修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」祭出兩大規則，包括：發布重大訊息內容不得偏頗、董總遭羈押應發布重訊告知股東。閱讀本文…