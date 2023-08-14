〈鴻海法說〉Q3營收估季增年減 全年展望下修至小幅衰退

鴻海 (2317-TW) 今(14)日召開法說，董事長劉揚偉表示，雖然下半年進入旺季，但疫情期間的高峰需求已過，因此預估第三季營收呈現季增、年減；全年則因雲端網路、電腦終端產品下修，整體營收從原先持平的調整至小幅衰退。

四大產品第三季展望來看，劉揚偉表示，消費智能產品因主要客戶新機備貨需求，預估會有強勁季增、元件及其他產品也因為消費智能產品帶動，也會較上季成長。

雲端網路產品中，雖然雲端服務供應商 (CSP) 業績可望季增雙位數，AI 伺服器相關產品也會有強勁成長，但因為其他產品需求仍較緩，因此預估此類別持平上季；電腦終端產品則因產業需求放緩，同樣持平上季。

第三季四大產品與去年同期相比，劉揚偉表示，連接器、鏡頭模組、升學元件出貨增加，帶動元件及其他產品會有年增表現；，消費智能產品將衰退，電腦終端及雲端網路會有比較大的下滑。

全年展望方面，劉揚偉表示，雲端網路雖然 AI 伺服器、CSP 持續成長，但品牌伺服器、網通產品需求未見明顯回升，從持平下修為衰退；電腦終端因產業需求放緩估延續到下半年，加上新品遞延到年底，也從成長下修至衰退。

至於消費智能產品，劉揚偉指出，雖然高階產品受通膨影響相對有限，但動能能否持續仍需觀察，維持全年略為衰退；元件與其他產品，部分關鍵零組件布局持續擴大，今年將顯著成長。