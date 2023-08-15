〈台股盤前〉AI概念股或回升高檔振盪固然可喜 莫忘個股獲利面

台北股市昨 (14) 日收盤大跌 207.59 點，大盤指數收在 16393.66 點，隨著今晨美股收盤的費半指數大漲百點作收及輝達 (NVDA-US) 狂漲 7.09%，讓 AI 多方又重新點燃希望，市場專家指出，即使今天相關個股出現反彈，仍應以個股的獲利本質爲依歸。

證券分析師黃漢成說，台股近期的確承受較高的賣壓出籠，同時，在半年報出爐後，選擇 AI 概念莫忘以個股獲利基本面爲重要依歸，沾邊或全憑想像的個股在此時將遭淘汰出局。

黃漢成看好的 AI 概念個股包括，台光電 (2383-TW)、奇鋐 (3017-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324)、技嘉 (2376-TW) 及力致 (3483-TW)。

就今天美股收盤指數來看，美股道瓊指數上漲 26.23 點，或 0.07%，收 35,307.63 點。那斯達克指數上漲 143.48 點，或 1.05%，收 13,788.33 點。標普 500 指數上漲 25.67 點，或 0.58%，收 4,489.72 點。費城半導體指數上漲 100.90 點，或 2.87%，收 3,615.45 點。

美股科技五大天王齊揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.56%；Meta (META-US) 上漲 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.37%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%。

費半成分股普遍跳漲。輝達 (NVDA-US) 飆漲 7.09%；美光 (MU-US) 衝高 6.07%；高通 (QCOM-US) 跌 0.51%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.20%；AMD (AMD-US) 大漲 4.10%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.58%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.02%。

在台股方面，8 月 14 日集中市場自營商賣超 101.01 億元，投信買超 60.78 億元，外資及陸資賣超 190.99 億元。合計賣超 231.22 億元。合計賣超 231.22 億元。

今天的重要市場資訊方面，汽車板廠定穎 (3715-TW) 今天將受邀參加法人說明會。

欣興 (3037-TW) 董事長曾子章表示，觀察庫存去化與供應鏈需求，整體市況需求仍較保守，目前預期明年將較明朗。由於需求未見明顯復甦下，欣興力拚 2023 年下半年營運較上半年改善。

晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高度爆發力，7 月營收躍增到逾 9.42 億元，月增 14.04%，爲今年以來單月營收新高，同時，公布自結 7 月稅前盈餘爲 2 億元，也同創今年新高，月增 11.04%，年減 37.2%。晶技自結 2023 年前 7 月累計稅前盈餘 10.5 億元，年減 51.2%，每股稅前盈餘 3.39 元。

統一企業集團 (1216-TW) 積極在台灣北中南的楊梅、梧棲及新市投鉅資開發大型物流園區，其中，於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達 100 億元，在主結構已經完成之下，預計於 2025 年上半年投入營運。