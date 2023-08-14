〈鴻海法說〉劉揚偉：唯一能提供AI伺服器完整方案的廠商 上游產品市占達7成

針對外界關注鴻海 (2317-TW) 的 AI 伺服器布局，董事長劉揚偉今 (14) 日表示，鴻海是唯一一家可以提供 AI 伺服器一條龍服務的供應商，其中，在上游的 GPU 模組跟基板的市占率更高達 7 成。

劉揚偉表示，目前鴻海生成式 AI 伺服器占整體伺服器營收比重約 20-30%，雖然在整體營收占比不高，但成長幅度大，上半年成長超過 200%，下半年增速則會高於市場增幅。

而從生成式 AI 產業供應鏈來看，劉揚偉說明，可區分為 GPU 模組、GPU 基板、AI 伺服器、機櫃、先進散熱解決方案，到 AI 伺服器及數據中心，而鴻海是唯一可以提供生成式 AI 全產業鏈解決方案的供應商。

劉揚偉指出，鴻海在上游的 GPU 模組市占率最高、基板次高，二者市占率高達 7 成，且由於掌握產業價值鏈前端，擁有關鍵地位，跟客戶合作也較密切，而下游的 AI 伺服器、整機機櫃等則因競爭者較多，市占率低於 5 成。

伺服器客戶方面，劉揚偉透露，目前 AI 伺服器主要客戶還是以雲端服務供應商 (CSP) 為主，未來希望在伺服器這一塊，CSP 跟品牌客戶業績比重各半，但對於 AI 伺服器成長對於一般伺服器的影響，還需要再觀察。

劉揚偉強調，鴻海能夠做到一條龍的整合服務，在於持續投入關鍵技術的研發，特別著重在能耗及散熱技術方面，集團會聚焦在提供模組化的設計，及低 PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）的散熱解決方案。