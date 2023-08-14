減稅小確幸 物價漲幅達門檻 明年綜所稅免稅額可望提升5000元

物價調漲到達調整門檻，明 (2024) 年綜所稅免稅額有望從現行的 9.2 萬元調升 5000 元至 9.7 萬元，標準扣除額則有望從 12.4 萬元調升 6000 元至 13 萬元，預計 2025 年申報綜所稅時可適用。

對於免稅額是否調整財政部表示，實際調整情況以今 (2023) 年底公告為準。

財政部循例在課稅年度的前一年或當年度年初，公布綜所稅、標準扣除額、薪資所得扣除額及身心障礙特別扣除額等各項免稅額。

根據規定，當消費者物價指數比前一次調整年度的指數，累計漲幅達一定程度者，將根據物價漲幅調高相關項目的免稅額；由於距離上次調整到今年 7 月，累計 CPI 漲幅已經達 5.034%，因此依規定明年的綜所稅免稅額可望再調高，2025 年報稅即可適用。

根據此一調幅計算，明年綜所稅的免稅額門檻將從現行的 9.2 萬元調升至 9.7 萬元，標準扣除額的免稅門檻則從 12.4 萬元調升至 13 萬元，薪資及身障扣除額將分別上調至 1 萬元、21.7 萬元。

如以雙薪的 4 口之家計算，綜所稅免稅額調高 5000 元後，後年報稅可多扣除 2 萬元，標準扣除額提高 6000 元，報稅時可多扣 1.2 萬元。

