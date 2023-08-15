神基投控估下半年營收持平 全年維持8-12%成長

神基投控 (3005-TW) 董事長黃明漢表示，下半年營收估與上半年差不多，全年維持 8-12% 的營收成長目標，其中，強固型電腦有新客戶、新領域應用，今明兩年可望陸續發酵。

神基第二季營收 86.27 億元，季增 5.8%、年增 15.2%；季增 33.1%、年增 129%，每股純益 1.06 元；上半年營收 167.82 億元，季增 11.6%、稅後純益 17.86 億元，年增 129%，每股純益 2.95 元。

黃明漢表示，強固電腦動能穩健，在政府公用單位，軍警、消防、物流等領域都有斬獲，加上區域衝突關係也帶動其他像是影像解決專案也有收穫，全年會不錯的成長。

車用機構件下半年需求也不看淡，黃明漢表示，除了安全帶機構件外，先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等也持續放量，並拓展電動車市場，預計車用機構件全年可望年增 2 成。

黃明漢表示，電動車相關應用營收佔整體車用機構件的 25%，主要也是透過 Tier 1 車廠間接打入。而明年下半年除了可望有新的產品應用外，因應客戶需求，神基也同步擴大中國及越南車用機構件的產能。

綜合機構件方面，黃明漢認為，受到筆電產業修正影響，全年估約衰退 18-22%，但跟筆電產業衰退幅度相比，算是可接受範圍，明後年可望會有比較好的機會，也會發展非筆電應用。