投資人評估利率前景 10年期美債殖利率大跌

美國國債殖利率周二 (8 日) 下跌，投資人在本周公布關鍵通膨數據之前評估利率和 Fed 貨幣政策前景。

美東時間上午 6:02，10 年期美國國債殖利率下跌 8 個基點至 3.998%。2 年期國債殖利率下跌 2.8 個基點至 4.73%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在考慮經濟數據和 Fed 官員評論的同時，評估了 Fed 貨幣政策的未來道路，尤其是利率。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (7 日) 表示，她認為需要進一步升息才能降低通膨。本周其他幾位政策制訂者也將發表言論，這些言論可能為他們對利率和經濟的預期提供線索。

上周五 (4 日) 公布的 7 月就業報告顯示，勞動市場可能略有降溫，但仍保持韌性。

Fed 於 2022 年初開始升息以冷卻經濟並緩解通膨，並自當年 3 月以來除一次之外全部都宣布升息。Fed 選擇在 2023 年 6 月維持利率不變，但次月再次升息。

Fed 年底前仍有 3 場政策會議，投資人一直在評估是否會進一步升息。

Fed 在 7 月會議結束後，主席鮑爾表示，利率決定將在每次會議視情況決定，經濟數據將是關鍵因素。

因此，本周公布的通膨數據可能會影響 Fed 的下一步行動。預計周四 (10 日) 和周五 (11 日) 將分別公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)。