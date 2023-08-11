〈紐約匯市〉美CPI優預期 DXY由黑翻紅 日元兌美元貶至近五周低點

受美元兌日元匯價上漲帶動，美元指數周四 (10 日) 逆轉稍早貶勢，投資人消化了比市場預期還要更溫和的 7 月消費者物價指數 (CPI)，不過，通膨仍遠高於聯準會(Fed) 的 2% 目標水準。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.13%，至 102.62。

美國周四公布 7 月 CPI 月增 0.2%，增幅同於 6 月，年增 3.2%，雖高於 6 月的 3.2%，但增幅小於市場預期。排除波動性較大的食品和能源項目後，7 月核心 CPI 月增 0.2%，同樣持平 6 月，年增率則自 6 月的 4.8% 略降至 4.7%。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「市場花了一段時間才適應上午的 CPI 數據，CPI 年增率確實比預期來的低，但 3.2% 的年增率仍高於前一個月，也遠高於 Fed 的 2% 通膨目標，因此今年仍有很大機會再升息 1 碼。就算 Fed 選擇不再升息，也不會太快開始降息。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四也說，即使通膨朝著正確的方向前進，在抑制通膨方面仍需要看到更多進展，7 月 CPI 報告不代表 Fed 可以宣布戰勝通膨，勞動力市場也尚未平衡。戴莉是 2024 年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票成員。

聯邦基金期貨已消化 Fed 在下一次會議和今年剩餘時間暫停升息的預期。利率期貨顯示，Fed 接下來可能採取的行動是在明年 5 月降息。

同日，美國勞工部公布上周失業金請領數據，截至 8 月 5 日當周，首次申請失業救濟金人數增加 2.1 萬，經季節調整後來到 24.8 萬人，高於經濟學家預估的 23 萬。

美元兌日元勁揚逾 0.7% 至 144.76 日元，連四個交易日上揚，並寫近五周新高。今年迄今，美元兌日元已漲約 10.4%。

歐元盤中一度登上兩周新高，後續回吐升幅，截稿前幾乎持平，微升 0.03% 至 1.0979 美元；歐元兌日元攀至 15 年高位，升 0.8% 至 158.96 日元，因日本為主要石油進口國，分析師將日元的疲軟走勢部分歸因於油價上揚。

與此同時，投資人持續關注日本當局對匯市的潛在干預行動。日本去年 9 月首次出手干預，是在日元貶破 145 關卡之際，財務省透過買進日元來削弱美元，將日元匯價推升至 140 左右。

其他貨幣方面，美元兌瑞士法郎收復稍早貶勢，持平在 0.8767 瑞郎附近。

截至台灣時間周五 (11 日) 約 6:00 價格: