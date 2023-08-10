〈電信三雄財報〉遠傳7月每股賺0.29元 連12個月成長 累計EPS 1.99元

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告自結，在 5G 成長動能不減、新經濟營收挹注，以及漫遊持續加溫下，7 月每股純益 0.29 元，達成連續 12 個月正成長；前 7 月每股賺 1.99 元。

遠傳 7 月營收 71.92 億元，月減 0.3%、年增 5.8%；EBITDA 26.58 億元，月減 0.7%、年增 4.6%；稅後純益 9.49 億元，月增 0.2%、年增 17.%，每股純益 0.29 元。

前 7 月營收 511.96 億元，年增 3.6%；EBITDA 185.13 億元，年增 4.3%；稅後純益 64.7 億元，年增 18.9%，每股純益 1.99 元。

遠傳表示，疫後解封國門開放、預付卡用戶回歸帶動下，7 月總用戶數呈現正成長趨勢，達到 718.9 萬戶，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊本業表現亮眼，5G 滲透率持續成長，帶動客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 同步上揚，7 月行動服務營收年增率達 3.3%，是自 2021 年 3 月以來連續 29 個月正成長。

新經濟方面，企業智慧資通訊服務、遠傳 friDay 購物、遠傳 friDay 影音、行動金融服務等業務在 7 月均維持成長動能，持續挹注營收。