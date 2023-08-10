拜登正式簽署投資中企禁令 鎖定晶片、量子運算、AI三個敏感領域

美國總統拜登周三 (9 日) 正式簽署投資中企禁令，受限對象較原先傳聞縮小，僅限晶片、量子運算和人工智慧 (AI) 這三個特定的敏感技術領域，至於其他領域投資雖然未在禁止之列，但需要事先通知政府。

這道禁令將允許財政部禁止或限制美國在以下三個領域對中企的投資：半導體和微電子、量子資訊技術、某些 AI 系統。

此舉目的在於，避免美國資金和專業幫助任何可能支持中國軍事現代化的技術發展，進而傷害美國國家安全。鎖定的是私募股權、創業投資、合資企業和綠地投資 (greenfield investment，指跨國公司在東道國境內，按其法律從零開始設置、部分或全部資產所有權歸外國投資人所有的企業)。

經過將近兩年的審議後，拜登終於簽署這項協議，儘管對中鷹派人士主張採取更快速、強硬的措施，但財政部在內的人士尋求縮小管制範圍，並延後生效時間。雖然細節還需擬定，但行政命令的措辭顯示，主張謹慎派的人士占了上風。

投資禁令要到明年才會生效，不具追溯力，而且排除生技等領域。禁令最終也可能豁免一些被動投資和公開交易證券、指數基金等其他資產的投資。

大西洋理事會高級研究員、印第安納大學國際研究副教授 Sarah Bauerle Danzman 說：「對商界來說，這是相對好的消息。」

創投業和科技業遊說拜登政府已有一段間，擔心白宮會對美國對中國的投資進行全面管制，一些盟友也有所反彈，例如歐盟，主張嚴格管制可能影響到他們的經濟。

拜登政府官員表示，投資禁令鎖定那些試圖透過併購、私募股權或私募資金、合資企業或融資安排，以取得受限對象股權的行為。受限對象預料僅限於 50% 以上營收來自前述三個敏感領域的中國新創公司和規模較大企業。

白宮表示，美國已經禁止對中國出口某些敏感技術，而這道命令將避免美國投資並幫助這些技術加速本土化的有疑慮國家，這裡的有疑慮國家在行政命令中的定義是中國、香港和澳門。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對美國推進禁令一事表示，中國感到非常失望，將捍衛自身權益。他說：「中國反對美國濫用國家安全，把貿易、科學和科技議題政治化、武器化，並蓄意阻礙正常的經貿交流和科技合作。」

白宮選在美股收盤後公布禁令，試圖降低影響。分析師也預估，市場反應不至於太大，因為傳聞已經流竄一段時間，美國主要投資人早有心理準備，而且過去一年多以來，創投產業已減少對中國新創領域的投資。