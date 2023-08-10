跟進Netflix！迪士尼10月2日起調漲串流服務價格多達27% 明年將打擊寄生戶

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 公布財報，同時也表示正在研議串流媒體帳密共享的問題，預計今年稍晚會提出關於遏制此情況的具體政策更多細節。

執行長艾格 (Bob Iger) 表示，公司具有監控此現象大部分內容的技術能力，「我不會給出具體數字，只能說這問題很重要。」

迪士尼 2024 年將推出遏制密碼共享的策略，艾格表示迪士尼 2024 年推出策略後應該可看到一些成效，但明年無法完全杜絕帳密共享。

迪士尼與串流媒體同業近期一直在尋找獲利方法，包括削減內容支出、推出廣告支援的低價訂閱方案，以及防止帳密共享等。今年稍早 Netflix (NFLX-US) 已推出新的帳戶共享政策。

艾格周三稱打擊帳密共享的策略是公司「真正當務之急」。

迪士尼旗下擁有 3 項串流媒體服務：旗艦產品 Disney+、Hulu 和 ESPN+。

這 3 項服務也可以用更便宜的價格綁售，迪士尼此前表示，即將在美國提供「單一 app 體驗」，即將 Hulu 內容整合到 Disney+ 中，但也保留獨立 app。

實況主也可利用漲價來提高營收。

迪士尼周三表示，旗下所有串流服務幾乎都會漲價，10 月 12 日起無廣告的 Disney + 月費調升 27% 至 13.99 美元。無廣告的 Hulu 月費漲價 20% 至 17.99 美元。然而，Hulu 和 Disney+ 內含廣告的訂閱方案均維持價格不變。

此外，自 11 月 1 日起迪士尼將向歐洲和加拿大等選定市場拓展廣告版訂閱方案。

艾格表示，公司將廣告版訂閱方案視為實現獲利的關鍵途徑。迪士尼去年 12 月在美推出廣告版訂閱方案迄今，已擁有 330 萬訂閱用戶，且 Disney + 新訂閱用戶中約莫 40% 選擇廣告版。

艾格坦言，尚不清楚遏制帳密共享的舉措對訂閱人數增長的影響程度。「我們相信會有一些影響，但這樣的變動也將是業績增長的機會。」艾格說。

串流媒體市場霸主 Netflix 經歷 2022 年用戶增長停滯後，為增加營收而推出內含廣告的訂閱方案，並於今年祭出打擊帳密共享的舉措 。此前 Netflix 表示，超過 1 億個家庭共享帳戶 (約占其全球用戶群 43%)，影響公司投資新內容的能力。

Netflix 先從國際市場上打擊帳密共享，接著 5 月才回美國市場實施該策略。Netflix 今年 7 月表示，隨著打擊帳密共享的舉措在美國市場展開，公司第二季新增訂閱 590 萬用戶。

然而，目前尚不清楚迪士尼將以何種方式打擊共享帳戶，也不清楚首要目標是國際市場亦或美國用戶。

迪士尼周三公佈第二季財報罕見虧損且 Disney + 訂閱人數較前季下降，但因同時宣布漲價和打擊帳密共享的意圖，激勵盤後漲逾 2%，報每股 89.45 美元，今年迄今股價約漲 0.7%。