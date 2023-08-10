路透：白宮周三將詳細說明禁止對中國投資敏感技術計畫

路透周三 (9 日) 援引美國政府高層人士消息報導，白宮周三將詳細說明禁止美國在中國投資部分敏感技術的計畫，而且還要求企業要把其他投資知會政府。美國政府的這些計畫目的是防止其資本和專業知識助長中國發展軍事現代化與威脅到國安的技術。

美國總統拜登周三將簽署的行政命令涵蓋對半導體、量子運算和人工智慧（AI）3 個技術領域的直接投資，還將禁止對這些技術的某些形式的投資，同時要求在中國經商的美企向政府通報在這 3 個高科技領域的投資情況。據熟悉該行政令的人士透露，違反這些規定的投資人可能面臨罰款並被迫撤資。

消息人士透露，預估拜登政府將於周三發布行政令。拜登政府官員幾個月來一直強調，美國對中國投資的任何限制都將是有針對性的。另外，該行政命令涉及的大多數投資都需要通知政府，而某些交易將被禁止。不過這些規定只會影響未來的投資，當前的投資不會受到影響。

據悉，經過多輪公眾意見徵詢後（其中包括對擬議規則制定的最初 45 天意見徵詢期），預估該計畫將於明年實施。不過具體細節仍在制定中，但不太可能涵蓋被動型投資握證券投資。

消息人士此前說，將受到限制的半導體投資預計將遵循美國商務部去年 10 月份發布的對中國出口管制規則。