Sony帶來壞消息 暗示iPhone 15需求不會很高

蘋果鏡頭供應商索尼 (SONY) 暗示，全球經濟低迷意味著對 iPhone 15 的需求不會像預期的那麼多。

今年到目前為止，蘋果 iPhone 銷量低於預期，但服務營收彌補此一損失。蘋果旗艦新機 iPhone 15 系列即將在 9 月問世。

索尼集團是全球最大感測器供應商，提供 iPhone 和其他設備的相機供應感測器。

索尼此前曾預計，其智慧型手機影像與感測業務將在 2023 年下半年開始逐步復甦，但索尼在最新財報電話會議上表示，經近期評估後，最早恐得等到 2024 年銷量才會逐漸回升，並將主因歸咎於中國市場銷售不足。

索尼帶來壞消息 暗示 iPhone 15 需求不會很高 (圖片：翻攝 appleinsider)

索尼財務高級總經理 Sadahiko Hayakawa 表示：「中國智慧型手機市場的復甦速度慢於我們的預期，而美國市場的情況正在惡化，我們原本預計，智慧型手機市場將從本財年下半年開始復甦，但現在評估，至少要到明年才能實現。」

索尼高層認為，全球經濟放緩和地緣政治風險促使索尼對其前景保持謹慎，暗示 iPhone 15 系列的需求不會很高

索尼預測與天風國際證券分析師郭明錤最近的報告相符。

郭明錤稱，iPhone 1 5 系列的需求難以超越 iPhone 14 銷售紀錄，這種低需求可能會給蘋果供應商在 2023 年下半年的收入增長帶來挑戰。

蘋果上週公布的第三財季 iPhone 銷量下滑 2.4% 至 397 億美元，略遜於分析師預估的 399 億美元，表現不如分析師預估，美國地區的銷售年減 5.6%。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.90% 至每股 178.19 美元。