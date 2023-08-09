石油供應趨緊抵銷中國需求擔憂 國際油價觸及新高

國際油價周三 (9 日) 觸及新高，布蘭特原油價格觸及 4 月以來新高，因沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產導致供應趨緊，抵銷對中國需求放緩擔憂以及美國原油庫存上升。

最大石油出口國沙國上周把自願每日減產 100 萬桶的協議延長一個月，其中包含 9 月在內。另一方面俄國表示，將在 9 月將石油出口量每日削減 30 萬桶。

經紀商 XM 資深投資分析師 Charalampos Pissouros 表示，最近的油價漲勢主要是受到沙國和俄國等主要產油國承諾再維持一個月供應低迷的推動。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.04%，至每桶 87.07 美元，此前一度觸及 4 月 13 日以來的新高點 87.09 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 1.39%，至每桶 84.07 美元，超過 2022 年 11 月以來新高 83.91 美元。

原油價格上周連續第六周上漲，主要是受惠石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）供應減少，以及對刺激措施推動中國石油需求復甦的希望。Avatrade 投資長 Naeem Aslam 表示，油價上漲有足夠動力，趨勢明顯偏向上行。

根據沙國官方媒體報導，沙國內閣重申支持 OPEC + 採取的防禦措施，以穩定石油市場。不過一些利空壓力來自美國石油協會 (API) 周二公布的數據，根據市場消息來源，上周美國原油庫存增加 410 萬桶，但汽油和餾分油庫存下降。

美國能源資訊署 (EIA) 稍晚將公布石油庫存數據，市場預估增加 56.7 萬桶，前值 - 1,704.9 萬桶。

另外，中國日前公布數據顯示，7 月原油進口量較 6 月下降 18.8%，創今年 1 月以來最低進口量，但比去年同期成長 17%，這也讓油價承壓。