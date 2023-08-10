路透：拜登可能不會出席下月的東協峰會

路透援引消息人士說法報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 不太可能出席下個月在印尼雅加達舉行的東南亞國家協會 (ASEAN) 領袖峰會，拜登的缺席恐令外界質疑美國對該地區的承諾，這對遏制中國在亞太地區日益成長的影響力來說尤其重要。

拜登預定 9 月 9 日至 9 月 10 日出席在印度舉行的 20 國集團 (G20) 峰會，他也在本周二 (8 日) 表示，很快就會造訪越南，以深化兩國的夥伴關係，不過，關於他是否出席 9 月 4 日至 9 月 7 日在印尼雅加達舉行的東協峰會，目前仍存在不確定性。

一位消息人士援引東協成員國駐美大使說法稱，印尼已在周一 (7 日) 得知拜登不會前往的消息，也有其他消息來源援引白宮官員說法指拜登不太可能出席。

路透就上述說法，向一位白宮高級官員尋求證實，這位官員回應，目前仍在討論當中，可能很快就會有更多消息。

針對路透報導，白宮發言人未立即回應置評請求。消息人士表示，在正式宣布之前，拜登的亞洲行程仍有變動可能。

幾位東協外交官透露，鑑於拜登曾公開強調與東協關係的重要性，若拜登不出席雅加達的東協峰會，將令人非常失望。

一位高級外交官員甚至表示，有別於往年通常在 11 月舉行，印尼已將這次的東協峰會調整到 9 月，就是為了讓拜登能夠在前往 G20 峰會之前，先出席東協峰會。

消息人士透露，拜登可能會讓副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 代替他出席。