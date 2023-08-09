華航Q2獲利創單季第四高！上半年賺贏去年全年

華航 (2610-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 32.94 億元，年增幅高達 684%，每股純益(EPS)0.55 元，創 6 個季度來高點，也創下單季第 4 高紀錄，累計上半年稅後純益 46 億元，每股純益 0.77 元，已賺贏去年全年。

華航第二季合併營收 471.93 億元，年增 28.06%，營業毛利 80.06 億元，年增 196.76%，毛利率 16.97%，年增 9.65 個百分點，營業利益 47.67 億元，年增 396.46%，營益率 10.1%，年增 7.49 個百分點，稅後純益 32.94 億元，年增 684.04%。

而華航上半年合併營收 898.85 億元，年增 21.33%，營業毛利 132.05 億元，年增 61.09%，毛利率 14.69%，年增 3.63 個百分點，營業利益 65.93 億元，年增 43.75%，營益率 7.33%，年增 1.14 個百分點，稅後純益 46 億元，年增 31.72%，每股純益 0.77 元。

華航表示，第二季客運大幅成長，為因應旅遊復甦及轉機需求，去年底開始平均每 2 個月開航或復航約 3 條航線，第二季客運收入較第一季再成長 25%。

而華航上半年客運收入年增幅高達 1351%，顯示旅運市場轉強，再加上航空燃油較去年同期大幅下滑，對整體經營帶來正面助益。

展望下半年，華航預期，客運復甦力道將更顯著，整體客運班次數可達疫前 80%，其中，歐洲、北美和大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，並獨家開航台北直飛布拉格航線。

而區域航線則增加班次密集度，8 月 26 日起新闢高雄 - 首爾金浦，9 月 18 日開航台北 - 熊本，衝刺營運成長。

在客貨並進策略下，華航積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機和航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，全力布局貨運成長契機。