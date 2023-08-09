IKKA-KY上半年轉盈 看獲利逐季走高 名古屋新廠明年投產

汽車零組件廠 IKKA-KY(2250-TW) 於今 (9) 日公布第二季財報，每股純益 (EPS) 為 0.67 元，成功扭轉虧損態勢，上半年 EPS 為 0.6 元，逐漸走出低谷，IKKA 認為，獲利能力不但恢復以往，更有望逐季走高，而日本名古屋第三工廠，預計明年投產。

IKKA 上半年合併營收 16.03 億元，年增 8%，營業毛利 2.42 億元，年增 3.4%，營業利益 2102 萬元，年減約 22%，稅後純益 1764 萬元，年減 62.5%，每股純益 0.6 元，其中，第二季合併營收 8.44 億元，年增 24.76%，營業毛利 1.38 億元，年增 60.22%，營業利益 2801 萬元，年增逾 520%，稅後純益 1946 萬元。

IKKA 指出，第二季主要是因日本豐田 (TOYOTA) 營運大幅成長帶動，隨著豐田銷量持續增加，看好下半年展望。

日本豐田受惠於汽車晶片供應緩解、生產產能回復，第二季共銷售 253 萬台豐田和 Lexus 品牌汽車，年增 8.4%；值得注意的是，新車銷售占比中約 34% 為新能源電動車，純電動車年增多達 5 倍。

而 TOYOTA 因應電動車續航力問題，也大舉投入固態電池開發，預計在 2027 年電動車款採用固態電池，僅需充電約 10 分鐘可跑 1200 公里。

隨著 TOYOTA 營運回穩，帶動 IKKA 重回成長軌道，IKKA 指出，為因應 TOYOTA 所需，日本名古屋第三工廠預計明年投入生產。

除針對現有產品提升產能，IKKA 和車廠共同研發的電動車冷卻散熱模組、煞車回充能源系統等下一代電動車款相關零組件也正在開發中，預計於 2024、2025 年量產，IKKA 樂觀看待，將有助後市營收和獲利大幅成長。

IKKA 同步公布 7 月合併營收為 3.08 億元，月減 0.66%，年增 7.26%，累計前 7 月合併營收 19.12 億元，年減 6.48%。