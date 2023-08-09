〈TPK法說〉上半年EPS 0.33元 下半年營收估增5-10%

觸控模組廠宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 今 (9) 日召開法說，下半年筆電需求持穩，加上平板新品第四季上市，營收可望較上半年成長 5-10%，本業則估損益兩平，將透過費用管控和財務操作維持穩定收益。

宸鴻也公告第二季財報，營收 162.29 億元，季減 6.3%、年減 27.3%，毛利率 3.9%，季減 0.1 個百分點、年減 0.8 個百分點；營業虧損 1.42 億元、稅後純益 0.32 億元，每股純益 0.08 元，上半年每股純益 0.33 元。

宸鴻說明，第二季毛利率持穩，但因營收規模縮減，導致本業虧損，但業外有匯兌收益及政府補助收入，單季維持獲利表現。TPK 也公告 7 月營收月增 19.6%、年減 36.6%；累計前 7 月營收 398.51 億元，年減 30.5%。

以第二季產品組來看，宸鴻表示，平板電腦需求仍弱，公司 7-11 吋產品營收季減 17.9%；筆電需求回穩，11 吋 - 16 吋及 16 吋以上大尺寸產品營收分別季增 9.6%、32.7%。

另外，在第一季客戶備貨新款電子書產品後，宸鴻第二季小尺寸產品營收呈現下滑，加上舊款智慧型手機進入產品週期尾聲，整體 7 吋以下產品營收季減 26.5%。

展望下半年，宸鴻指出，智慧型手機沒有新產品，因此出貨量會降低，平板、筆電下半年穩定趨勢，其中，平板第四季會有新產品陸續上市，對營收跟稼動率都有幫助，但以此營收規模來看，本業僅損益兩平。