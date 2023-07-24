華航強化中轉東南亞版圖 攜手菲航延伸內陸航點

華航 (2610-TW) 今 (24) 日宣布，與菲律賓航空擴大共掛班號合作，新增華航自營的台北 - 宿霧和高雄 - 馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點包括達沃、怡朗等，藉此共同拓展兩地客源和轉機市場，並成為經營菲國航網最密集的國籍航空。

在歐美長程航線需求暢旺下，國籍航空業正積極藉此進一步台灣的中轉商機，華航表示，與菲航是長期合作夥伴，繼現行台北 - 馬尼拉聯營航線，再新增共用班號，合作後，華航共提供 8 條航線，橫跨菲律賓各大航點。

華航進一步說明，共掛班號包括有每周 5 班台北 - 宿霧 CI705/706、每周 4 班高雄 - 馬尼拉 CI711/712 航線，以及菲航營運的馬尼拉 - 宿霧、馬尼拉 - 達沃、馬尼拉 - 怡朗、宿霧 - 達沃和宿霧 - 怡朗等，旅客將可經由華航自營航點，輕鬆銜接至菲國第三大城達沃和怡朗等目的地，或由菲國出發轉機前往歐美各大城市。

華航今年以來積極布建東南亞航網，已陸續開航宿霧、峴港和清邁，目前飛航 15 個航點，每周超過 150 班往返航班。

在東南亞，華航也與其他航空共用班號，包括與印尼航空聯營台北 - 新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨和墨爾本；與泰國曼谷航空合作清邁轉至蘇美島和普吉島。