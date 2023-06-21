華航看好客運後市 與波音簽8架787客機確認訂單

華航 (2610-TW) 今 (21) 日宣布，華航董事長謝世謙於 2023 年巴黎國際航空展，與波音公司簽訂 5 月 10 日於董事會決議的 8 架 787 客機選購權轉為確認訂單，整體 787 機隊將達 24 架規模，預計 2028 年交機完畢，規劃派飛區域、紐澳和長程航線。

華航說明，在 2022 年 8 月決議訂購 16 架 787 客機，搭配奇異 GEnx 發動機，預計 2025 年開始交付，現確認再加上 8 架，預計 2026 年起交機，總計 24 架 787 新世代廣體客機，並依旅運需求評估，決定將其中 6 架轉為大運量的 787-10 機型。

華航 787-9 客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙共 3 個艙等，搭配更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，可提供更優質的客艙體驗。

而 787 客機可較前一代機型減少約 20% 燃油消耗與碳排放，不僅大幅優化成本結構，也將是華航邁向 2050 淨零碳排的一大助力。

華航機隊目前營運 87 架客貨機，包括 A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800 共 66 架客機，以及 747-400F、777F 共 21 架貨機。

華航說明，新引進 787 全新客機將替換 A330-300 客機，而後續仍將擘劃機隊規模。